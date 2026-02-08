Nouveau record de dons d'organes en Israël : 54 transplantations chez 47 patients en un mois

Le début de l’année 2026 marque un tournant sans précédent pour la médecine israélienne. Au cours du seul mois de janvier, un record national de dons et de greffes d’organes a été atteint, avec 54 transplantations réalisées chez 47 patients, grâce à l’accord de 11 familles endeuillées. Un chiffre inédit, bien supérieur au précédent record mensuel, qui s’élevait à environ 36 greffes en 2024.

Selon les données du Centre national des transplantations, cette mobilisation exceptionnelle a permis de sauver ou d’améliorer considérablement la vie de dizaines de patients. Parmi les interventions pratiquées figurent sept greffes cardiaques, neuf greffes pulmonaires, dont une réalisée à partir de poumons donnés à Chypre, neuf greffes du foie et 21 transplantations rénales. Sept patients ont reçu une double greffe pulmonaire, tandis que deux autres n’ont reçu qu’un seul poumon.

À ces transplantations vitales s’ajoutent de nombreuses interventions complémentaires : 78 greffes de cornée, six transplantations de valves cardiaques, neuf greffes d’os et de tendons, ainsi que des greffes de peau utilisées pour le traitement de brûlures chez un patient.

Les dons ont été recueillis dans plusieurs établissements hospitaliers du pays, notamment les hôpitaux Hadassah, Rambam, Shaare Zedek, et Beilinson, qui ont chacun enregistré deux dons. Des dons uniques ont également été réalisés dans les hôpitaux Wolfson, Galilee et Soroka.

La directrice du Centre national des transplantations, Tamar Ashkenazi, a salué l’engagement des équipes médicales et paramédicales, en particulier les coordinateurs de greffes, les services de réanimation, d’imagerie et les blocs opératoires, mobilisés jour et nuit. Elle a surtout rendu hommage aux familles des donneurs, qui ont choisi, "dans des moments de douleur extrême, de transformer la perte en un acte de sauvetage de vies".