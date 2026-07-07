Sondage : seuls 28 % des Israéliens estiment que Donald Trump fait de la sécurité d’Israël une priorité

Seuls 28 % des Israéliens estiment désormais que la sécurité d'Israël figure parmi les principales priorités du président américain Donald Trump, selon un sondage publié par l'Institut israélien de la démocratie (IDI). Il s'agit du niveau le plus bas enregistré depuis le début de cette enquête.

Cette proportion est en nette baisse par rapport au mois précédent, où 44 % des personnes interrogées partageaient encore cette opinion. En mars dernier, ils étaient même 64 % des Israéliens juifs à penser que Donald Trump plaçait la sécurité d'Israël au cœur de ses préoccupations.

Cette chute intervient plus de quatre mois après le lancement de la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l'Iran, dans un contexte marqué par les négociations engagées entre Washington et Téhéran, qui suscitent des inquiétudes au sein de la classe politique israélienne.

Le sondage révèle que 26 % des Israéliens juifs et 36 % des citoyens arabes israéliens considèrent que la sécurité d'Israël est une priorité pour Donald Trump.

Parmi les Israéliens juifs, le scepticisme traverse l'ensemble de l'échiquier politique : 81 % des électeurs de gauche, 73 % du centre et 65 % de la droite estiment que le président américain ne place pas la sécurité israélienne parmi ses principales préoccupations.

L'enquête montre également que seuls 38 % des Israéliens considèrent que la position stratégique du pays est aujourd'hui meilleure qu'avant le déclenchement de la guerre contre l'Iran en février.

Le sondage a été réalisé entre le 28 juin et le 1er juillet auprès de plus de 750 personnes, avec une marge d'erreur de 3,57 %.