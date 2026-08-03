« Vous avez détruit mon âme, mais vous mourez les uns après les autres » : Rom Braslavski réagit à l’élimination de son geôlier

Rom Braslavski a réagi à l’annonce de l’élimination de Mahmoud Fatair, commandant de la force d’élite du Jihad islamique palestinien, que Tsahal présente comme l’un des terroristes ayant participé à sa captivité dans la bande de Gaza.

Dans un message particulièrement virulent, l’ancien otage a affirmé que Fatair faisait partie de ceux qui avaient « détruit [sa] santé mentale » et « brisé [son] âme ».

« Tsahal a éliminé une nouvelle personne parmi celles qui ont détruit mon âme. Vous étiez des criminels. J’étais faible face à vous et vous faisiez ce que vous vouliez. Mais maintenant, vous mourez les uns après les autres », a-t-il déclaré.

Rom Braslavski a également adressé un avertissement aux membres du Jihad islamique, du Hamas et des autres organisations armées de Gaza, affirmant qu’aucun d’entre eux ne resterait impuni.

Il a ensuite remercié Tsahal ainsi que « toutes les bonnes personnes de l’État d’Israël », avant de conclure par l’expression « Am Israël Haï ».

Tsahal avait annoncé plus tôt avoir éliminé Mahmoud Fatair au cours du week-end dans le secteur de Deir al-Balah. Selon l’armée israélienne, celui-ci avait infiltré Israël lors des attaques du 7 octobre 2023 et participé à la détention de Rom Braslavski par le Jihad islamique.

Fatair avait également été filmé en novembre 2023, vêtu de l’uniforme de l’organisation, lors d’une cérémonie de remise d’otages organisée dans le cadre de la sixième phase de l’accord de libération.

L’armée affirme qu’il tentait récemment de préparer de nouvelles attaques contre des soldats de Tsahal et des civils israéliens.