L'aéroport Ben Gourion saturé : seuls trois vols sur dix décollent à l'heure

L'aéroport Ben Gourion fait face à d'importantes perturbations en pleine période de vacances estivales. Selon une analyse du système TLVFLIGHT, seuls 31 % des vols ont décollé à l'heure entre le 20 et le 27 juillet, tandis que les retards et les annulations se multiplient.

Sur les 3.499 vols analysés, 1.089 ont respecté leur horaire de départ. En revanche, 709 vols ont été retardés de 30 minutes à une heure, 479 de une à deux heures et 363 de plus de deux heures. Quatre-vingt-trois vols ont été annulés au cours de cette période.

Au total, près de 100.000 passagers et plus de 500 vols transitent chaque jour par l'aéroport. Le retard moyen enregistré la semaine dernière s'élève à 40 minutes, avec un pic à 14 heures, où les départs ont accusé en moyenne 83 minutes de retard.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. L'Autorité des aéroports israéliens indique que 33 avions ravitailleurs de l'armée américaine sont actuellement stationnés à Ben Gourion, occupant une partie des parkings et effectuant de nombreux décollages et atterrissages. Leur départ, initialement prévu le 21 juillet, a été repoussé en raison de l'escalade sécuritaire.

À cela s'ajoutent des difficultés en Europe. Une panne des systèmes radar et du contrôle aérien dans plusieurs régions de Grèce, notamment autour d'Athènes, a provoqué un effet domino sur le trafic aérien en Méditerranée, affectant également des plateformes comme Paris, Madrid, Berlin ou Zagreb.

Les compagnies aériennes évoquent également la forte densité du trafic estival, le manque de personnel au sol et plusieurs contraintes opérationnelles. Arkia affirme travailler « jour et nuit » pour limiter les retards, tandis que Blue Bird Airways explique que la congestion de l'espace aérien grec perturbe l'ensemble de son programme de vols.

Face aux longues attentes et aux changements d'horaires de dernière minute, de nombreux passagers ont dénoncé des conditions de voyage particulièrement éprouvantes, certains restant bloqués plusieurs heures à bord des avions ou dans les terminaux.