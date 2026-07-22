L’Autorité aéroportuaire d'Israël assure qu’aucun vol ne sera annulé

Le président du conseil d’administration de l’Autorité aéroportuaire d'Israël, Yiftah Ron-Tal, a assuré mercredi que les vols commerciaux ne seraient pas annulés, malgré le risque d’une nouvelle escalade avec l’Iran et l’éventuelle arrivée d’avions ravitailleurs américains supplémentaires à l’aéroport Ben-Gourion.

Interrogé sur la station de radio Kan Reshet Bet, Ron-Tal a affirmé que l’Autorité appliquerait la politique récemment fixée par le ministère des Transports, qui prévoit de maintenir l’espace aérien israélien ouvert, y compris dans le contexte sécuritaire actuel. "Il n’y a aucune intention de fermer l’espace aérien de l’État d’Israël", a-t-il déclaré, affirmant partager "à 1 000 %" la position de la ministre des Transports.

Selon lui, les autorités feront tout leur possible pour préserver le trafic aérien pendant la saison estivale, particulièrement importante pour les voyageurs israéliens. Il a souligné que Ben-Gourion enregistrait actuellement des niveaux de fréquentation records, avec jusqu’à 90 000 passagers par jour, et que l’ensemble des opérations était coordonné avec les services de sécurité.

Ses déclarations interviennent toutefois au lendemain d’un avertissement beaucoup plus préoccupant du directeur général de l’Autorité des aéroports, Sharon Kedmi. Celui-ci avait indiqué que Ben-Gourion ne pourrait pas accueillir de nouveaux avions ravitailleurs américains sans réduire le nombre de vols civils. "Nous ne pouvons pas faire entrer un seul ravitailleur supplémentaire. Si cela se produit, nous commencerons à annuler des vols", avait-il prévenu, appelant les voyageurs à se préparer à d’éventuels retards.

La ministre des Transports Miri Regev a récemment levé les restrictions qui encadraient l’atterrissage de ravitailleurs américains à Ben-Gourion. Leur nombre sur le tarmac doit toutefois rester limité à un quota convenu avec les États-Unis, les appareils supplémentaires devant être redirigés vers des bases de Tsahal, en coordination avec le ministère de la Défense.