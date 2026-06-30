L'Allemagne éliminée du Mondial après une séance de tirs au but face au Paraguay

Une nouvelle désillusion pour la Mannschaft, qui quitte le tournoi bien plus tôt qu'espéré.

La sélection allemande poursuit sa série noire en Coupe du monde. Après ses éliminations dès la phase de groupes en 2018 et 2022, elle n'a cette fois pas dépassé les huitièmes de finale, s'inclinant face au Paraguay après une séance de tirs au but.

Les Sud-Américains ont ouvert le score en première période grâce à Julio Enciso, profitant d'une défense allemande passive sur un corner. Longtemps en difficulté pour se montrer dangereuse, l'Allemagne est revenue au score grâce à une tête de Kai Havertz en seconde période.

Malgré plusieurs occasions, dont un but refusé à Jonathan Tah durant la prolongation pour une faute préalable, les hommes de Julian Nagelsmann n'ont pas réussi à faire la différence avant la séance des tirs au but.

Lors de celle-ci, Kai Havertz et Nick Woltemade ont manqué leur tentative. Le gardien Manuel Neuer a pourtant entretenu l'espoir en arrêtant un penalty paraguayen, mais Jonathan Tah a ensuite envoyé sa frappe au-dessus de la barre, offrant la qualification au Paraguay.

À l'issue de la rencontre, Kai Havertz a présenté ses excuses aux supporters : « La seule chose que je peux dire, c'est que je suis désolé. Décevoir une nouvelle fois n'est pas agréable. »

Le chancelier allemand Friedrich Merz a malgré tout salué le parcours de la Mannschaft : « Même si cette élimination fait mal, quelle équipe ! Vous avez inspiré notre pays par votre engagement et votre esprit collectif. Nous sommes fiers de vous. »

Cette nouvelle élimination soulève déjà des interrogations sur l'avenir du sélectionneur Julian Nagelsmann, sous contrat jusqu'en 2028, ainsi que sur le renouvellement de l'effectif allemand, plusieurs cadres approchant de la fin de leur carrière internationale. Pour le Paraguay, en revanche, cette qualification marque un retour remarqué parmi les meilleures équipes du tournoi.