Basketball : l’Israélien Deni Avdija bouscule les stars de la NBA lors des premiers votes pour le All-Star Game

Deni Avdija crée la surprise dans les premiers résultats du vote des fans pour le NBA All-Star Game 2026. L’ailier israélien des Portland Trail Blazers occupe actuellement la septième place à l’Ouest avec plus de 606 000 voix, devançant plusieurs figures majeures de la ligue, dont LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard et James Harden.

Cette performance remarquable dans le scrutin populaire ne garantit toutefois pas une sélection automatique. Seuls les cinq joueurs les mieux classés au vote des fans accèdent d’office au statut de titulaire. Le reste du processus repose sur un équilibre entre les votes du public, des joueurs et des médias, tandis que les entraîneurs désignent les remplaçants. Le commissaire de la NBA peut également attribuer des places supplémentaires à des joueurs internationaux.

Dans ce cadre, Avdija reste en lice pour intégrer l’équipe internationale, face à des concurrents comme Lauri Markkanen, Pascal Siakam ou Franz Wagner. À ce stade, il se classe sixième parmi les joueurs non américains au vote des fans, ce qui le place dans une position favorable, sans pour autant assurer sa présence finale.

Le All-Star Game 2026 adoptera par ailleurs un nouveau format : les 24 joueurs sélectionnés seront répartis en trois équipes de huit, dont deux équipes américaines et une équipe internationale. La rencontre est prévue le 15 février à Los Angeles, et le vote des fans comptera pour 50 % dans la désignation des titulaires.

L’engouement autour d’Avdija s’explique par une saison exceptionnelle sous les couleurs de Portland. Le joueur de 25 ans réalise les meilleures statistiques de sa carrière et s’impose comme l’un des leaders offensifs de son équipe. Cette semaine encore, il a brillé face aux Boston Celtics, guidant les Blazers vers une victoire 114-108 avec une prestation complète : 24 points, 10 passes décisives et 7 rebonds en 39 minutes.

Après 32 matches disputés cette saison, Avdija affiche des moyennes impressionnantes de 25,5 points, 7,1 rebonds et 6,8 passes par rencontre. Des chiffres qui en font un candidat crédible au titre de Most Improved Player (joueur ayant le plus progressé) de la NBA.

Entre performances de haut niveau et popularité croissante auprès du public, Deni Avdija s’impose désormais comme l’un des joueurs les plus en vue de la Conférence Ouest. Sa présence au All-Star Game 2026 apparaît plus que jamais envisageable, même si elle dépendra encore de l’équilibre subtil entre soutien populaire et décisions des instances de la ligue.