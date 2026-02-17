LeBron James critiqué après des propos élogieux sur Israël

La star de la NBA LeBron James s’est retrouvée au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux après avoir exprimé des propos positifs à l’égard d’Israël, dimanche, en marge du All-Star Game disputé à Inglewood, en Californie.

Interrogé par un journaliste israélien au sujet de Deni Avdija, James a salué les performances du joueur, estimant qu’il avait le niveau d’un All-Star et louant son basket "exceptionnel". Avdija est entré dans l’histoire en devenant le premier Israélien à participer à un All-Star Game. Âgé de 25 ans, il dispute sa sixième saison en NBA, la deuxième sous les couleurs des Portland Trail Blazers, après avoir débuté sa carrière aux Wizards de Washington, qui l’avaient sélectionné en neuvième position de la draft 2020.

La controverse est née lorsque LeBron James a élargi son propos, affirmant qu’il espérait inspirer ses éventuels fans en Israël "à être grands dans le sport et dans la vie", ajoutant qu’il n’avait "entendu que de bonnes choses" sur le pays et qu’il aimerait s’y rendre un jour.

Ces déclarations ont suscité de vives réactions en ligne. Le commentateur britanno-américain Mehdi Hasan a dénoncé des propos "honteux", relayant notamment un message critique d’une journaliste d’Al Jazeera. L’influenceur américain Hasan Piker a également attaqué la star des Lakers, l’accusant d’ignorer les souffrances des Palestiniens dans le contexte du conflit en cours.