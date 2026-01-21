Ligue des champions : l'Israélien Oscar Gloukh permet à l'Ajax de rêver à la qualification

Oscar Gloukh et l'Ajax traversent une saison difficile, mais mardi soir, l'international israélien a inscrit son troisième but de la saison en Ligue des champions, permettant à son équipe de décrocher une deuxième victoire consécutive dans la compétition (2-1 contre Villarreal) et de conserver un mince espoir de qualification pour la phase suivante. Après la rencontre, il a reçu des éloges de toute l'Europe et appris qu'il occupait désormais la deuxième place du classement historique des buteurs israéliens en Ligue des champions.

Le but est tombé à la 61e minute. Gloukh a ouvert le score sur un coup franc dévié par un défenseur avant de terminer au fond des filets, égalisant à 1-1. L'Ajax a ensuite renversé la situation à la 90e minute, six minutes après la sortie du milieu de terrain israélien. Grâce à cette victoire, l'Ajax compte 6 points et occupe la 31e place sur 36, mais se trouve à seulement 2 points des barrages qualificatifs, à une journée de la fin de la phase de poule.

"L'équipe rampait depuis des semaines, grâce à Gloukh elle s'est relevée, son coup franc a changé le match", écrit le quotidien néerlandais AD. "Le but victorieux d'Oliver Edvardsen était magnifique, mais il n'aurait pas eu lieu sans Gloukh." La chaîne NOS ajoute : "Ce n'était pas la composition la plus forte de Villarreal, certes, mais c'est une victoire importante qui laisse un mince espoir pour la phase suivante. L'Ajax peut rêver."

Gloukh a déclaré après le match : "C'est une grande victoire pour nous, surtout après avoir été menés et changé notre approche. Mon but a aidé l'équipe, mais aussi les joueurs entrés en cours de jeu qui ont changé la donne. Je suis content que nous ayons gagné. Je ne sais pas si c'est notre match le plus important de la saison, mais il est très important. Nous croyons toujours à la qualification, car si nous gagnons tout peut arriver. Nous donnerons tout, ce sera à domicile, un très beau match nous attend."

Avec ce but, le cinquième de sa carrière en Ligue des champions, dont trois sous les couleurs de l'Ajax après deux avec Salzbourg, Gloukh grimpe à la deuxième place du classement des buteurs israéliens dans la compétition. Yossi Benayoun domine avec sept réalisations, suivi de Gloukh avec cinq, puis Baruch Dego, Manor Solomon et Eran Zahavi avec quatre buts chacun.