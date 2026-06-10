Mondial 2026 : l’Iran menace d’interrompre ses matchs en cas de drapeaux ou slogans hostiles dans les tribunes

À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, l’Iran a averti qu’il pourrait interrompre ses rencontres si des drapeaux non officiels ou des slogans visant l’équipe nationale étaient affichés ou scandés dans les stades. Selon les médias iraniens, le ministre des Sports, Ahmad Donyamali, a indiqué que Téhéran avait informé la FIFA que le responsable de la sélection iranienne demanderait l’arrêt d’un match si de tels incidents se produisaient.

L’Iran doit débuter son parcours dans le groupe G face à la Nouvelle-Zélande le 15 juin à Los Angeles, avant d’affronter la Belgique puis l’Égypte. Selon le ministre iranien, la FIFA aurait assuré aux autorités de Téhéran qu’aucun incident perturbateur n’était attendu lors du match contre l’Égypte.

La question intervient dans un contexte de tensions autour de la participation iranienne au tournoi. Les fédérations de football iranienne et égyptienne avaient déjà demandé à la FIFA d’empêcher toute activité liée à la communauté LGBTQ+ lors de leur rencontre prévue à Seattle, programmée durant le week-end de la Pride locale. Les organisateurs avaient d’ailleurs présenté cette affiche comme un "Pride Match".

Parallèlement, la présence de l’Iran à la compétition continue de susciter des critiques. En avril dernier, des manifestants réunis devant le congrès de la FIFA à Vancouver avaient appelé à l’exclusion de la sélection iranienne du tournoi, affirmant qu’elle représentait davantage les intérêts du Corps des gardiens de la révolution islamique que ceux du peuple iranien. Ces polémiques ajoutent une dimension politique à la campagne de l’équipe nationale avant le début de la compétition.