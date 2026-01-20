NBA All-Star Game : l'Israélien Deni Avdija échoue de peu comme titulaire mais garde ses chances

L’ailier israélien des Portland Trail Blazers, Deni Avdija, n’a pas été retenu parmi les titulaires du prochain NBA All-Star Game à l’issue du vote des fans, qui détermine les cinq joueurs de départ dans chaque conférence. Il a terminé à la septième place du scrutin pour la Conférence Ouest, à seulement deux rangs d’une place dans le cinq majeur.

Malgré cette déception, Avdija reste pleinement en course pour intégrer l’équipe All-Star. Il peut encore être sélectionné par le vote des entraîneurs, dont les résultats seront dévoilés le 1er février. Sept joueurs supplémentaires par conférence seront alors désignés pour compléter les effectifs en vue du match, programmé le 12 février à Inglewood, en Californie.

Deni Avdija, 2,03 mètres, réalise la meilleure saison de sa carrière depuis son arrivée en NBA il y a six ans. Auteur de performances régulières et complètes, il affiche des moyennes impressionnantes de 26,2 points, 7,1 rebonds et 6,9 passes décisives par match. Des statistiques qui alimentent les prévisions optimistes de nombreux analystes, convaincus qu’il mérite une place parmi l’élite de la ligue cette année.

Une sélection ferait d’Avdija le premier joueur israélien de l’histoire à participer au NBA All-Star Game, un cap symbolique tant pour sa carrière personnelle que pour le basketball israélien. Les regards sont désormais tournés vers la décision des entraîneurs, qui pourrait transformer cette saison remarquable en consécration.