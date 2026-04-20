NBA : Deni Avdija parmi les trois finalistes pour le trophée de joueur ayant le plus progressé

L'ailier des Portland Trail Blazers Deni Avdija figure parmi les trois finalistes du trophée NBA du joueur ayant le plus progressé (Most Improved Player) de la saison 2025-2026. La ligue a annoncé dimanche que l'international israélien est en lice aux côtés de Nickeil Alexander-Walker, des Atlanta Hawks, et de Jalen Duren, des Detroit Pistons.

Cette nomination récompense la progression spectaculaire d'Avdija, devenu cette saison l'un des leaders offensifs de Portland. Son rendement offensif est passé de 16,9 points de moyenne la saison dernière à 24,2 points cette année, tout en affichant également 6,9 rebonds et 6,7 passes décisives par match.

Le joueur de 2,03 mètres a aussi obtenu sa première sélection au All-Star Game et a contribué à ramener les Trail Blazers en phase finale pour la première fois depuis cinq ans.

La concurrence s'annonce toutefois relevée. Alexander-Walker a signé la plus forte hausse de points de toute la ligue, passant de 9,4 à 20,8 points de moyenne, avec près de 40 % de réussite à trois points.

Le vainqueur du trophée sera dévoilé vendredi à 15h30, heure de de la côte ouest des États-Unis, lors de l'annonce officielle de la NBA.