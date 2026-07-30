Intelligence artificielle : le Technion dans le top 25 mondial

Le Technion s’impose comme le principal pôle universitaire israélien dans le domaine de l’intelligence artificielle. Selon la première édition du 5W AI Higher Education Index, l’établissement de Haïfa se classe au 25e rang mondial et au quatrième rang européen pour sa capacité à former des spécialistes, produire de la recherche et favoriser la création d’entreprises liées à l’IA.

Ce nouveau classement, qui distingue 50 universités, ne mesure pas leur prestige académique général, mais leur contribution concrète au développement de l’intelligence artificielle. Il prend notamment en compte les liens avec les grands laboratoires spécialisés, la production scientifique, la qualité de l’enseignement, l’entrepreneuriat, les infrastructures informatiques et la visibilité des établissements dans les principaux outils d’IA générative.

Le Technion se distingue particulièrement dans la création de start-up : il occupe la huitième place mondiale pour le nombre de diplômés devenus fondateurs d’entreprises d’intelligence artificielle. Rapportée à la taille de l’institution, sa capacité à faire émerger des entrepreneurs du secteur serait même comparable à celle de Stanford, première du classement général.

L’université israélienne devance plusieurs établissements américains réputés, parmi lesquels Duke, Northwestern et l’Université de Pennsylvanie. Elle surpasse également Harvard dans plusieurs catégories, notamment l’entrepreneuriat en IA et les liens de ses chercheurs et anciens étudiants avec l’industrie technologique. Harvard ne figure qu’au 17e rang général.

Le président du Technion, le professeur Uri Sivan, a attribué cette performance à plusieurs décennies d’investissements dans l’ingénierie, les mathématiques, l’informatique et les partenariats avec le secteur privé. Il a souligné que l’établissement avait réussi à intégrer le groupe des meilleures universités mondiales malgré des ressources très inférieures à celles de ses principales concurrentes américaines.

Israël place une deuxième université dans le top 30, l’Université de Tel-Aviv, classée 28e. À l’échelle mondiale, Stanford arrive en tête devant le MIT, Carnegie Mellon et Berkeley, tandis que les universités chinoises Tsinghua et Pékin occupent respectivement les cinquième et septième places.