Israël teste un drone doté d'IA capable de détecter un incendie en quelques minutes

Israël a réalisé avec succès le premier essai d'un système de détection précoce des incendies reposant sur un drone autonome et l'intelligence artificielle. L'objectif est de repérer un départ de feu quelques minutes seulement après son apparition afin de permettre une intervention rapide des secours avant que les flammes ne se propagent.

Le projet associe le ministère de la Sécurité nationale, l'Autorité israélienne de l'innovation, le Technion, les services israéliens de lutte contre les incendies et Israel Aerospace Industries (IAI). Lors du premier vol d'essai, effectué mercredi, le système est parvenu à détecter et localiser plusieurs foyers d'incendie simulés. D'autres tests sont désormais en cours afin d'évaluer ses performances dans différents types de terrains et de conditions opérationnelles.

Le dispositif repose sur le drone tactique APUS 25, développé par IAI. Capable de décoller et d'atterrir verticalement sans piste, il est équipé de caméras de jour et de nuit ainsi que de capteurs infrarouges lui permettant de repérer des sources de chaleur même à travers une épaisse fumée. Les images recueillies sont analysées en temps réel par des algorithmes d'intelligence artificielle, capables de localiser un incendie avec une précision de quelques mètres avant de transmettre automatiquement une alerte aux centres de commandement des pompiers.

Contrairement aux drones alimentés par batterie, l'APUS 25 fonctionne grâce à un moteur à combustion interne, lui offrant une autonomie pouvant atteindre cinq heures. Les équipes de secours n'ont qu'à définir la zone à surveiller sur une carte numérique, le drone effectuant ensuite sa mission de manière entièrement autonome.

Pour Yaron Shein, responsable de la recherche et développement technologique au sein du ministère de la Sécurité nationale, cette innovation constitue "une nouvelle étape dans le développement de capacités technologiques avancées" au service des organismes de sécurité et de secours. Il estime que la combinaison des drones, de l'intelligence artificielle et du traitement automatisé des données permettra de détecter les incendies plus rapidement, d'améliorer la connaissance de la situation sur le terrain et de réduire les délais d'intervention.

Les partenaires du projet soulignent également que cette technologie pourrait, à terme, être utilisée dans d'autres pays confrontés à des feux de forêt, illustrant le potentiel des systèmes autonomes israéliens dans la gestion des catastrophes naturelles.