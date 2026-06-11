Amichai Chikli critique la décision de Trump : "Toute hésitation face à l'Iran est une erreur"

Réagissant sur i24NEWS à l'annonce du président américain Donald Trump de suspendre les frappes prévues contre l'Iran, le ministre israélien des Affaires de la diaspora Amichai Chikli a exprimé ses réserves quant à toute forme de retenue face à la République islamique, qu'il a qualifiée de régime "extrêmement dangereux".

Invité de La Grande Édition avec David Neeman, Chikli a estimé que "toute tolérance, tout retard ou toute hésitation" à l'égard de Téhéran constituait une erreur. Selon lui, le régime iranien représente une menace majeure et doit être combattu avec fermeté.

Le ministre a toutefois tenu à souligner son estime pour Donald Trump, qu'il considère comme le président américain le plus favorable qu'Israël ait connu. Il a cité à l'appui le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, les accords d'Abraham, l'élimination du général iranien Qassem Soleimani ainsi que le soutien apporté à Israël dans sa confrontation avec l'Iran.

Chikli a également salué l'équipe de politique étrangère de l'administration Trump, évoquant notamment le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qu'il a décrits comme une véritable "Dream Team" dans la lutte contre le régime iranien.

Tout en affirmant comprendre les considérations américaines, qu'elles soient liées aux prix du pétrole ou aux élections de mi-mandat, le ministre israélien a estimé que la prudence actuelle pourrait finalement nuire aux intérêts stratégiques des États-Unis eux-mêmes.

"Les Américains ont le droit de prendre leurs décisions", a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'Israël devait pour sa part continuer à assumer seul sa sécurité et son destin. Il a salué à cet égard la ligne suivie par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, affirmant que les événements récents avaient démontré l'importance pour l'État hébreu de conserver sa liberté d'action face aux menaces régionales.