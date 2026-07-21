Emmanuelle Brisson : "Les Fêtes de Bayonne ne sont pas un meeting des porte-parole du Hamas"

Pour Emmanuelle Brisson, les Fêtes de Bayonne ont franchi une ligne rouge. La porte-parole des Jeunes Républicains s'est insurgée contre la vente de keffiehs par les organisateurs d'une peña, une initiative relayée par un média local et qu'elle considère comme une récupération politique d'un événement populaire.

Originaire du Pays basque, elle rappelle que cette fête constitue avant tout un patrimoine culturel. "Les Fêtes de Bayonne ne sont pas un meeting des porte-parole du Hamas", affirme-t-elle, regrettant que le conflit à Gaza s'invite, selon elle, dans chaque rassemblement populaire depuis près de deux ans.

Emmanuelle Brisson s'interroge également sur ce qu'elle qualifie de "géométrie variable" des mobilisations militantes. Elle cite notamment le sort des Ouïghours, des familles iraniennes ou encore des chrétiens d'Orient, estimant que ces crises suscitent beaucoup moins de mobilisation que la cause palestinienne.

Sur le plan politique, elle accuse Jean-Luc Mélenchon de faire de cette question un levier électoral destiné à mobiliser une partie de son électorat. Elle affirme que cette stratégie contribue à alimenter les tensions et rappelle la forte hausse des actes antisémites en France.

Enfin, Emmanuelle Brisson appelle les responsables politiques à défendre la laïcité et à préserver les manifestations culturelles de toute récupération idéologique. Elle met en garde contre une multiplication des pressions militantes sur les événements populaires et estime qu'il est encore temps d'enrayer cette évolution.