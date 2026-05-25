Franck Salameh : "Le Hezbollah sert avant tout un projet iranien au Liban"

Le professeur d’études du Proche-Orient au Boston College, Franck Salameh, estime qu’une large partie des Libanais perçoit aujourd’hui le Hezbollah comme le bras armé de la République islamique d’Iran plutôt que comme un simple mouvement libanais enraciné dans la société locale.

Franck Salameh a expliqué que si une partie de la population chiite continue naturellement de voir le Hezbollah comme une organisation libanaise, beaucoup d’autres Libanais considèrent désormais que son projet politique et militaire répond avant tout aux intérêts stratégiques de Téhéran.

Selon lui, les membres armés du Hezbollah « n’ont aucun intérêt pour le Liban » et cette réalité devient progressivement plus visible au sein même du pays. L’universitaire souligne notamment que le Hezbollah s’est récemment mobilisé davantage pour défendre les intérêts du régime iranien que pour répondre à des enjeux strictement libanais.

Franck Salameh estime toutefois que le problème dépasse largement le seul Hezbollah. Selon lui, la véritable fragilité réside dans la faiblesse historique de l’État libanais lui-même. Il rappelle que le Liban a souvent servi de terrain d’influence à des puissances ou organisations extérieures : l’OLP dans les années 1960 et 1970, la Syrie dans les décennies suivantes, puis l’Iran à travers le Hezbollah.

L’universitaire souligne également la profonde fragmentation interne du Liban, composé de dix-huit communautés confessionnelles portant chacune leur propre récit national et leurs propres priorités politiques.

Pour Franck Salameh, le Hezbollah représente finalement une nouvelle incarnation d’un phénomène ancien : celui d’un État libanais incapable d’imposer pleinement sa souveraineté face aux acteurs régionaux. Selon lui, la faiblesse chronique des institutions libanaises a créé un vide politique et sécuritaire dans lequel l’Iran a progressivement pris place à travers le Hezbollah.

Il considère enfin que la question centrale demeure désormais celle de la capacité du Liban à retrouver une véritable souveraineté nationale face aux influences extérieures qui structurent son histoire contemporaine.