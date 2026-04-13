Israël–Liban : Michel Fayad plaide pour la réactivation immédiate de l’accord de 1983

Alors que des négociations inédites entre Israël et le Liban doivent s’ouvrir à Washington, Michel Fayad y voit moins une percée diplomatique qu’une tentative de contenir une crise militaire persistante. Pour le professeur de géopolitique, une solution existe pourtant déjà : la réactivation de l’accord du 17 mai 1983, signé entre les deux pays sous médiation américaine après l’invasion israélienne du Liban.

Cet accord, aujourd’hui tombé en désuétude, visait à instaurer un cadre de paix durable entre Israël et le Liban. Il prévoyait notamment la reconnaissance mutuelle, la fin de l’état de guerre, des garanties de sécurité le long de la frontière, ainsi que le retrait des forces israéliennes en échange d’un engagement libanais à empêcher toute activité hostile depuis son territoire. Surtout, il imposait le désarmement de toutes les milices terroristes, afin de confier exclusivement à l’armée libanaise le monopole de la force.

« Tout est déjà inscrit dans cet accord », insiste Michel Fayad, pour qui ce texte demeure pleinement adaptable à la situation actuelle. « Il est regrettable de perdre du temps alors qu’un cadre existe », ajoute-t-il, rappelant que cet accord avait été abrogé « illégalement » par les autorités libanaises de l’époque.

Mais la réalité politique libanaise complique toute avancée. Entre divisions internes et poids du Hezbollah au sein du système politique, certains responsables accepteraient de négocier sans réelle volonté d’aboutir. Dans ce contexte, Michel Fayad estime qu’une pression internationale accrue — notamment américaine — serait nécessaire pour pousser Beyrouth à revenir à cet accord.

Reste la question centrale du désarmement du Hezbollah, véritable nœud du problème. Trois scénarios se dessinent : une intervention israélienne à grande échelle, une ingérence syrienne ou une action de l’armée libanaise elle-même. « Le scénario privilégié par les Libanais reste celui d’une prise en charge interne », souligne-t-il, tout en pointant les limites actuelles de l’armée libanaise, insuffisamment équipée pour mener seule une telle opération.

Enfin, Michel Fayad rappelle le rôle déterminant des États-Unis dans ce dossier, au détriment de la France, dont l’influence reste marginale. Entre héritage diplomatique et réalités du terrain, la réactivation de l’accord de 1983 apparaît comme une option théorique solide, mais politiquement fragile.