L’Arabie saoudite met en garde Israël contre une escalade au Liban

La montée des tensions à la frontière entre Israël et le Liban suscite une vive inquiétude en Arabie saoudite, qui adresse un avertissement clair à Jérusalem contre une éventuelle opération militaire d’envergure contre le Hezbollah. C’est ce qu’a expliqué l’analyste Daniel Haïk, soulignant le retour diplomatique marqué de Riyad sur la scène moyen-orientale.

Selon cette analyse, les autorités saoudiennes cherchent avant tout à éviter une nouvelle déstabilisation régionale, jugée contraire à leurs intérêts stratégiques. Une offensive israélienne contre le Hezbollah au Liban risquerait, selon Riyad, d’embraser la région et de compromettre durablement toute perspective de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël.

Cet avertissement est présenté comme sérieux et réfléchi. Les Saoudiens miseraient sur une stratégie de désescalade, privilégiant le calme et la stabilité, quitte à exercer une pression diplomatique directe sur Israël. Daniel Haïk évoque également la possibilité que ce message s’inscrive dans un cadre plus large, en lien avec les positions de Donald Trump, soucieux d’éviter une flambée régionale incontrôlée.

Israël, de son côté, estime disposer d’une légitimité sécuritaire pour agir. Jérusalem rappelle que le Hezbollah n’a pas été démantelé et continue de représenter une menace directe, ce qui nourrit le débat interne sur une éventuelle action militaire. Dans ce contexte, l’avertissement saoudien apparaît comme une tentative de freiner une dynamique d’escalade tout en rappelant le prix diplomatique potentiel d’une offensive.

Parallèlement, Riyad se montrerait très intéressé par un éventuel accord entre Israël et la Syrie, perçu comme un facteur de stabilisation régionale. Un tel rapprochement serait, selon les Saoudiens, de nature à faciliter une future normalisation avec Israël.

Cette prise de position illustre la volonté de l’Arabie saoudite de jouer un rôle central dans les équilibres régionaux, en combinant diplomatie, dissuasion politique et recherche de stabilité à long terme.