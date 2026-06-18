Le président du Somaliland à i24NEWS : « Nous n'excluons pas une base militaire israélienne à l'avenir »

En visite officielle en Israël, le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a accordé une interview exclusive à i24NEWS dans laquelle il évoque un renforcement inédit des relations avec l'État hébreu. Interrogé sur une éventuelle présence militaire israélienne dans son pays, il a déclaré ne pas pouvoir exclure cette possibilité à l'avenir.

« Nous n'excluons rien », a-t-il répondu, tout en soulignant que les priorités immédiates de son gouvernement portent sur la coopération économique, sécuritaire et diplomatique.

Le chef de l'État a également annoncé que des vols directs entre Israël et Hargeisa, la capitale du Somaliland, devraient être inaugurés « très prochainement », une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux parties.

Au cours de cet entretien Abdirahman Mohamed Abdullahi a confirmé que son pays ouvrira prochainement sa première ambassade à Jérusalem. Selon lui, cette décision est une conséquence logique de la reconnaissance du Somaliland par Israël.

Le président a révélé qu'en mai 2025, il avait adressé une demande officielle de reconnaissance à 193 États. « Israël a été le seul pays à répondre », a-t-il affirmé, saluant ce qu'il considère comme le début d'un partenariat stratégique.

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Abdirahman Mohamed Abdullahi a également rejeté la qualification de « région sécessionniste » souvent utilisée pour désigner le Somaliland. Il rappelle que son pays a proclamé son indépendance le 26 juin 1960, soit cinq jours avant la Somalie. « Nous ne sommes pas une région séparatiste. Nous sommes devenus un État souverain le 26 juin 1960 », a-t-il insisté.

Le président souhaite désormais approfondir la coopération avec Israël dans plusieurs secteurs qu'il juge prioritaires, notamment l'agriculture, la gestion de l'eau, la santé et la sécurité. Il a indiqué que huit enfants du Somaliland souffrant de malformations cardiaques devaient être pris en charge cette semaine dans des hôpitaux israéliens.

Sur le plan économique, Abdirahman Mohamed Abdullahi met en avant le port stratégique de Berbera, situé sur le golfe d'Aden, qu'il présente comme une future plateforme logistique majeure pour l'Éthiopie et plusieurs pays africains enclavés. Selon lui, ce port suscite un intérêt croissant de la part des États-Unis, des Émirats arabes unis et d'Israël.

Interrogé sur la menace des Houthis en mer Rouge, le président du Somaliland a affirmé que son pays « n'est l'ennemi de personne », tout en rappelant qu'il entend renforcer ses capacités de défense maritime avec l'aide de partenaires internationaux afin de sécuriser son littoral.

Enfin, Abdirahman Mohamed Abdullahi s'est dit convaincu que d'autres États reconnaîtront prochainement le Somaliland, sans toutefois préciser lesquels. « Ceux qui viendront les premiers auront les meilleures opportunités », a-t-il déclaré, appelant les pays qui n'ont pas encore reconnu son État à rejoindre cette dynamique diplomatique.