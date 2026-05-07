Olivier Rafowicz : "Le Liban mérite d’être en paix avec Israël, mais il faut extraire le Hezbollah de l’État libanais"

Invité sur i24NEWS, le porte-parole de Tsahal pour la presse francophone, Olivier Rafowicz, a affirmé que la récente frappe israélienne menée dans la banlieue sud de Beyrouth visait directement le chef de l’unité Radwan du Hezbollah, présenté comme l’un des principaux dirigeants opérationnels du mouvement terroriste. « Le message est clair : nous ne sommes pas en guerre contre le Liban ni contre le peuple libanais, mais contre le Hezbollah, bras armé de l’Iran », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’opération a été menée avec une grande précision et coordonnée avec les alliés d’Israël, tout en restant une décision militaire israélienne souveraine. Olivier Rafowicz affirme qu’Israël continuera à frapper les responsables du Hezbollah partout où ils se trouvent afin d’empêcher toute menace contre les populations israéliennes du nord du pays.

Le porte-parole de Tsahal accuse également l’Iran de vouloir maintenir son emprise sur le Liban à travers le Hezbollah. Il rappelle que plusieurs localités israéliennes proches de la frontière continuent d’être visées par des drones et des attaques régulières malgré le cessez-le-feu en vigueur.

Enfin, Olivier Rafowicz estime que le Liban reste « pris en otage » par le Hezbollah depuis des décennies. « Le Liban mérite d’être en paix avec Israël », affirme-t-il, tout en jugeant indispensable « d’extraire le Hezbollah de l’État libanais » pour permettre une véritable stabilité régionale.