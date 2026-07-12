מה קרה לקולדפליי? כך הפכה הלהקה האהובה בישראל לסמל של השינוי בעולם המוזיקה
במשך שנים הייתה קולדפליי מהלהקות האהובות בישראל, אך מאז 7 באוקטובר רבים מהמעריצים חשים שהלהקה נכנעה ללחץ הפרו-פלסטיני • האם היא הפכה לסמל של השינוי שעובר על עולם המוזיקה?
קולדפליי הייתה במשך שנים אחת הלהקות האהובות ביותר בישראל, אך מאז פרוץ המלחמה רבים מהמעריצים הישראלים מרגישים שמשהו השתנה. במהלך הופעותיו התייחס סולן הלהקה כריס מרטין גם לקהל הפלסטיני ואמר כי הוא מאמין שכל בני האדם שווים - אמירות שעבור חלק מהקהל הישראלי הפכו את ההופעות למקום שבו הם נדרשים להסביר את עצם היותם ישראלים.
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לצד קולדפליי, עוד ועוד אמנים בינלאומיים, בהם דואה ליפה, רוג'ר ווטרס, לורד ואחרים, הביעו תמיכה בפלסטינים או מתחו ביקורת על ישראל. תנועת ה-BDS והלחץ הציבורי שמופעל על אמנים תרמו לכך שהופעות בישראל התמעטו, ושוק ההופעות המקומי נפגע משמעותית מאז תחילת המלחמה.
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השינוי מורגש גם בקרב אמנים ישראלים הפועלים בעולם. המפיק המוזיקלי ינון יהל מספר כי מאז 7 באוקטובר שיתופי פעולה נעצרו, ובמקרים מסוימים התבקש לעבוד ללא קרדיט בשל היותו ישראלי. לדבריו, ישנם גורמים בתעשייה שמסרבים כיום לעבוד עם יוצרים מישראל, בעוד אחרים טוענים כי ישראל איבדה את המאבק על דעת הקהל בזירה התרבותית.