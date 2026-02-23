סוף לדמי כיס: החל משנת הלימודים הבאה - חינוך פיננסי חובה

משרד החינוך הכריז היום (שני) על מהלך חינוכי רחב להטמעת חינוך פיננסי כחלק מהכנת תלמידי ישראל לחיים הבוגרים שתחל כבר בשנת הלימודים הבאה, שנת תשפ"ז. הלימודים יכללו עקרונות יסוד כגון ניהול תקציב, חיסכון, עולם הבנקאות והשקעות.

בנוסף, התלמידים ילמדו על זכויות עובדים וחוקי העסקת נוער. לצד הידע המקצועי, התוכנית תתמקד בחיזוק מיומנויות רגשיות כמו עמידה בלחצים ודחיית סיפוקים, במטרה לאפשר תכנון כלכלי מושכל לטווח הקצר והארוך.

לפי ההחלטה, התוכנית נועדה להקנות לתלמידי ישראל "אוריינות פיננסית מתקדמת", כלים לקבלת החלטות כלכליות מושכלות, אחריות אישית וחברתית ויכולת להתנהל באופן עצמאי וביקורתי בעולם כלכלי.

חינוך פיננסי יהפוך למקצוע חובה בבתי הספר העל־יסודיים, והתוכנית תיושם בהדרגה: תחילה בכיתות ט' בהיקף של שעה שבועית למשך שנתיים, ובשנת הלימודים תשפ"ח תתרחב גם לכיתות י'. מטרתה להקנות לתלמידים ידע, אחריות ואזרחות כלכלית פעילה כבר מגיל צעיר. מורים ילמדו את כתות ט׳ וי׳, וישנו פיילוט של סטודנטים שילמדו את כתות י״א-י״ב בקבוצות קטנות, אך לא באופן מערכתי בכל הארץ, כחלק משיתוף פעולה עם אוניברסיטאות. מערכת החינוך לא תוסיף שעות למידה, אלא תערוך שינויים בתוך המערכת על מנת להרחיב את החינוך הפיננסי.

עיקרי הנושאים שיילמדו במסגרת התוכנית:

כסף, חיסכון והשקעות - בין סיכוי לסיכון: התלמידים ייחשפו לעקרונות היסוד של עולם הכסף וההתנהלות הכלכלית האישית.

עולם הכסף והבנקאות: התלמידים ירכשו הבנה בסיסית של המערכת הפיננסית בישראל.

צרכנות מודעת וקבלת החלטות פיננסיות: התחום עוסק בחיבור שבין כלכלה, פסיכולוגיה וחברה (קבלת החלטות רציונליות מול רגשיות ולחץ חברתי וכו').

שוק העבודה בעולם משתנה: במסגרת זו יוכשרו התלמידים להבנה ראשונית של עולם התעסוקה וההכנסה.

שר החינוך, יואב קיש: "זהו מהלך שאנו מובילים מתוך תפיסה ברורה: בית הספר צריך להכין את תלמידיו לא רק לבחינות, אלא לחיים עצמם. חינוך פיננסי הוא צעד מתבקש במערכת חינוך שמבקשת להעניק לדור הצעיר יכולת להבין מציאות, לשקול סיכונים, לקבל החלטות ולפעול באחריות. החל משנת הלימודים הבאה חינוך פיננסי יילמד כמקצוע חובה, ותלמידי ישראל ילמדו באופן סדור לבנות תקציב, להבין ריבית ואינפלציה, לקרוא תלוש שכר, להכיר את זכויותיהם בעולם העבודה ולהתנהל בעולם כלכלי מתקדם וטכנולוגי. זו אינה תוספת שולית - זו תשתית לחיים בוגרים של עצמאות, אחריות וביטחון עצמי".