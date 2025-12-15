עושק של מחירים: הסכומים שתשלמו במזנונים במופעי החנוכה

מתכננים ללכת למופעי החנוכה? כבר קניתם את הכרטיסים ופיניתם לעצמכם כמה שעות חופשיות ביומן? אולי כדאי שגם תכינו כסף בארנק, כי את המחיר הכבד באמת לא תשלמו בקופת הכרטיסים, אלא במזנון. כתבת התרבות של i24NEWS עדן בן שלוש עם המחירים המלאים.

במידה וחשקה נפשכם במשקה אלכוהולי במופע המוזיקלי "נקסט" שמאגד את האמנים המובילים בישראלים, כמו אודיה, אושר כהן, עומר אדם, נסרין, נינט ועוד שלל כוכבים – תיאלצו להיפרד מסכום דמיוני.

עבור כוסית צ'ייסר תשלמו 30 שקלים, בשביל כוס וודקה פלוס תוספת תשלמו מחיר הזוי של 70 שקלים. עבור כוס וויסקי בלק לייבל או ג'ין תשלמו 60 שקלים, ואם בסך הכל תרצו לשתות בקבוק מים קטן תשלמו מחיר של עשרה שקלים.

במידה ותהיו רעבים תיפרדו מעוד 55 שקלים עבור שניצלונים ופוטטוס או 25 שקלים עבור צ'יפס בלבד. לא רק מופעי החג למבוגרים יעלו לכם ביוקר. אם תיקחו את ילדכם למותק של פסטיגל, שהשנה נקרא מותק מהאגדות, תשלמו עבור מזכרות ממותגות מחירים שנדמה שנשלפו גם הם מארץ האגדות. צעצוע אור פשוט יעלה לכם 50 שקלים, וערכות ממותגות של "מותק של פסטיגל" הכוללות בין היתר את אותו הצעצוע יעלו לכם כבר 100 שקלים.

מחירי המזון של מותק של פסטיגל וגם הפסטיגל לילדים הבוגרים יותר, המתרחשים שניהם בהיכל שלמה, זהים מאחר ומי שקובעים את המחירון במזנונים הן בכלל לא ההפקות, אלא ההיכלים – שגם לא מתכוונים לחסוך לכם בהוצאות.

עבור פופקורן תשלמו 35 שקלים, נקניקיה, צ'יפס ולימונדה יעלו לכם 48 שקלים, ואם תרצו שניצלונים עם צ'יפס ולימונדה תשלמו כבר 78 שקלים.

במציאות הזו, בה בילוי משפחתי שאמור להיות חוויה מהנה לכל הילדים מתחיל להפוך למותרות שמיועדת בעיקר למי שיכולתו הכלכלית גבוהה – אולי כדאי שאת האוכל תביאו מהבית.