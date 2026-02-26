החל מיום ראשון: מחיר הדלק צפוי לעלות ב-14 אגורות

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (חמישי) כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון (28.2-1.3) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.02 שקלים לליטר, עלייה של 14 אג' מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ולמעשה תישאר ללא שינוי מהעדכון הקודם.

באילת המצב כצפוי יותר טוב לאור הפטור ממע"מ, אך לא בהרבה. שם, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.95 שקלים לליטר, עלייה של 12 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), גם כן ללא שינוי.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסרה לאחר עדכון העלייה: "המתיחות הביטחונית והגיאופוליטית הובילה לעלייה במחיר הבנזין הבינלאומי, בשיעור מצטבר של 7.06% לעומת העדכון הקודם. בנוסף, העדכון משקף עלייה של כ־0.3% בשער החליפין. משרד האנרגיה והתשתיות שב וממליץ לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק ומאחל נסיעה טובה ובטוחה".