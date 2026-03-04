הקינוח הלבנוני המסורתי "לילות ביירות" (ליאלי לובנאן) הפך לפתרון המועדף על משפחות המחפשות נחמה קולינרית מהירה ואיכותית. המנה, המבוססת על מרכיבים בסיסיים שנמצאים בכל מזווה, מאפשרת להכניס טעמים עשירים לשולחן במינימום מאמץ ובמקסימום תוצאה, כחלק מהצורך הלאומי בשמירה על מורל גבוה.

חשוב מאוד להפריד בין הטרור שמגיע מלבנון לבין התרבות הקולינרית המפוארת של האזור. הקינוח נחשב לאחד מסמלי המטבח הלבנוני ומוגש באופן מסורתי בחגיגות ובאירועים משפחתיים בביירות.

הגרסה הביתית המובאת כאן מותאמת ללוח זמנים עמוס ואינה דורשת אפייה, מה שהופך אותה לפתרון מושלם גם עבור מי שאינו מומחה בקונדיטוריה או עבור מי ששוהה בקרבת מרחבים מוגנים.

המרכיבים הדרושים (לתבנית 20X30 ס"מ, 10-8 מנות):

400 גרם חלב.

5 כפות סולת מלאות.

2 כפות סוכר.

1 כפית מי ורדים או מי זהר (ניתן להחליף בתמצית וניל).

לשכבת הקרם:

400 מיליליטר שמנת מתוקה.

30 גרם סוכר.

25 גרם קורנפלור מהולים ב-40 מיליליטר מים.

1 כפית מי ורדים או מי זהר.

לסירופ ולקישוט:

100 גרם סוכר.

40 מיליליטר מים.

1 כפית מיץ לימון.

50 גרם פיסטוקים קצוצים גס.

תהליך ההכנה מתחיל בבסיס הסולת: בקלחת קטנה יש לערבב את החלב, הסולת, הסוכר ומי הוורדים. את התערובת מביאים לרתיחה תוך ערבוב מתמיד עד להיווצרות בועות גדולות ומרקם סמיך. לאחר מכן, יוצקים את הבלילה לתבנית שטוחה המרופדת בנייר אפייה, משטחים באופן אחיד ומכניסים להקפאה למשך שלושים דקות בלבד.

בזמן שהבסיס מתייצב, עוברים להכנת שכבת הקרם. בקערה מערבבים את השמנת המתוקה, הסוכר ומי הוורדים. בסיר נפרד ממיסים את הקורנפלור במים, מוסיפים אותו לתערובת השמנת ומביאים לרתיחה תוך ערבוב רציף עד להסמכה, תהליך שנמשך כארבע דקות. את הקרם החם יוצקים מיד מעל שכבת הסולת הקרה, משטחים ומכניסים למקרר לארבע שעות לפחות.

לסיום, מכינים את הסירופ על ידי הרתחת הסוכר והמים עד להתמוססות מלאה, מוסיפים כפית מיץ לימון ובשלים שתי דקות נוספות. לפני ההגשה, מפזרים את הפיסטוקים הקצוצים, חותכים לריבועים ומזלפים את הסירופ הקר לפי הטעם. הקינוח נשמר טרי במקרר למשך שלושה עד ארבעה ימים. לגרסה כשרה (פרווה), ניתן להשתמש בשמנת צמחית ולהחליף את מי הוורדים בתמצית הדרים רעננה.