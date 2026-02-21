במסעדות רבות בישראל ובעולם לא משאירים דבר במקרה: מהנדסי תפריטים, מעצבי פנים ומומחי אירוח עובדים במתכונת כמעט צבאית כדי לתכנן כל פרט בחוויה הקולינרית. במרכז תל אביב, במסעדת "מגזינו", מצאנו את עצמנו בין מאות סועדים והבחנו כיצד כל אלמנט, החל ממיקום השולחן והצבעים בתפריט, דרך סידור המנות והמחירים ועד למוזיקה ברקע - משפיע על הבחירה שלכם, על התחושה שאתם יוצרים כאורחים, ועל הסכום שתשאירו בסוף הערב.

i24NEWS

מהנדס התפריטים רז גרינבלט מסביר שהמחירים מודגשים, מנות מסוימות מסומנות בצבעים, וחלק מהמנות היקרות מוצגות כך שהעיניים נופלות עליהן ראשונות - הכל כדי שהלקוח יבחן קודם את המנה ורק אחר כך את המחיר. מעצב הפנים יורם טל מוסיף: "המסעדה היא עיר קטנה, נתיבים, רחובות, חללים - כל פרט משפיע על החוויה".

החוויה אינה מסתכמת במזון בלבד. צוות המסעדה מקפיד על יחס אישי לכל אורח, צ'ייסרים ומתנות קטנות בסיום הארוחה יוצרים תחושת תשומת לב ומחוברתות, ובשילוב עם צלילים, ריחות ועיצוב מושקע - הכל מגדיל את הסיכוי שתשאירו יותר כסף ותצאו מרוצים.

מומחים מסבירים: 20% מהמנות אחראיות על 80% מהמכירות, חוק הפארטו חזק גם במסעדות. ומכאן ברור שהמסעדה לא רק מוכרת אוכל, היא מנהלת חוויה שלמה שנועדה לשבות את החושים שלכם ולהשאיר אתכם מרוצים, וגם קצת יותר מוציאים.