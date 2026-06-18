שחר חיון, המבקרת הכשרה, יצאה לבדוק מסעדת "מלכה" של השף אייל שני וביקשה לטעום "את המנות הכי טובות, הכי מדויקות והכי מזוהות עם המסעדה". בשורה התחתונה - היה לה טעים מאוד.

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אחת המנות בהזמנה הייתה צלחת חריפים עם טחינה ומטבלים. את המרקם של הלחם תיארה שחר כ"עננים". על הסלט שמעוצב כמגדל אמרה שהוא "טעים, אבל לא כל אחד היה אוהב סלט כזה".

מנה נוספת שהוגשה הייתה צלחת ברוסקטות עם פילה של חציל, סשימי וצלחת סרדינים כבושים במקום. הטריות של הדג הייתה מורגשת. המנה מאוד קלילה ומלאה בחלבון. ברוסקטת סביח עם דג. ברוסקטת העגבניות שהוגשה הייתה גם היא נהדרת.

מנה אחרת ששילבה עגבניות הייתה המבורגר עם סטייק עגבנייה צלויה בתוכו שהיה לו טעם חלבי אף על פי שהוא פרווה, והוא היה טעים מאוד. הקינוח היה טארט לימון. היה לו טעם של חמאה אף על פי שהוא פרווה. זה קינוח מעולה.