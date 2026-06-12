ב-15 דקות עבודה: הסלט שישדרג לכם את ערבי הקיץ במרפסת

שפים ומסעדנים מקומיים מסמנים את סלט הפנצנלה, שמקורו ההיסטורי במחוז טוסקנה שבאיטליה, כפתרון קולינרי לניצול לחם יבש וכאחת המנות המבוקשות ביותר לקראת הקיץ. הגרסה המקומית המעודכנת מעניקה מענה מדויק לצורך בארוחת ערב קלילה ולא מכבידה, המתאימה לאירוח במרפסת או בחצר, ומצריכה זמן עבודה קצר של 10 עד 15 דקות בלבד. המנה משלבת בין חומרי גלם נגישים ופשוטים לבין טכניקה קלה של צלייה שמוציאה מהירקות את מירב הטעם.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השילוב בין הקרוטונים החמים והפריכים שנצרבו במחבת עם שום לבין המרכז הקרמי והעשיר של גבינת הבוראטה או המוצרלה מייצר ניגודיות מרקמים שהופכת את הסלט לארוחה שלמה ומפנקת. עגבניות השרי עוברות הקפצה קלה במחבת במשך כדקה או שתיים בלבד כדי לשמור על עסיסיותן, בעוד הבצל הסגול, המלפפון ועשבי התיבול הטריים מעניקים את הרעננות הדרושה להתמודדות עם מזג האוויר החם.

מצרכים (עבור 2 עד 3 סועדים):

לסלט:

250 גרם עגבניות שרי, חצויות

2 עגבניות גדולות ובשלות, חתוכות גס

1 מלפפון גדול, חתוך לקוביות

1/4 בצל סגול, פרוס דק

2 עד 3 פרוסות לחם מחמצת או חלה מאתמול, קרועות לחתיכות

כדור בוראטה אחד (או גבינת מוצרלה איכותית)

חופן עלי בזיליקום

חופן פטרוזיליה או נענע (מומלץ לשדרוג הטעם)

2 שיני שום כתושות

לרוטב:

4 כפות שמן זית איכותי

1.5 כפות חומץ בלסמי (או מיץ מלימון אחד סחוט)

כפית דבש

מלח גס ופלפל שחור גרוס

כפית זעתר או סומאק לעיטור בסיום

אופן ההכנה:

1 הכנת הקרוטונים: מחממים מחבת רחבה עם 2 כפות שמן זית. מוסיפים את חתיכות הלחם הקרועות והשום הכתוש, ומטגנים במשך 3 עד 4 דקות עד לקבלת גוון זהוב ומרקם פריך.

2 צליית הירקות: באותה המחבת, מקפיצים את עגבניות השרי החצויות במשך דקה עד שתי דקות בלבד, רק עד שהן מתחילות להתרכך ומפרישות מעט מיצים.

3 ערבוב הבסיס: בקערת ערבוב גדולה המיועדת להגשה משלבים את העגבניות החתוכות, המלפפון, פרוסות הבצל הסגול ועשבי התיבול הטריים.

4 תיבול המנה: מערבבים היטב בקערית נפרדת את כל מרכיבי הרוטב – שמן הזית, החומץ הבלסמי, הדבש, המלח והפלפל – ויוצקים בצורה אחידה על הירקות הטריים.

5 איחוד המרכיבים: מוסיפים את קרוטוני השום החמים אל הקערה ומערבבים בעדינות כדי שהלחם יספוג את הרוטב אך ישמור על פריכותו.

6 ההגשה: מניחים את כדור הבוראטה במרכז הסלט, פותחים אותו בעזרת סכין חדה כך שהמרכז הקרמי יישפך החוצה, מזלפים מעט שמן זית נוסף ומפזרים סומאק או זעתר מעל.

הצעת שדרוג קיצית: לקבלת טוויסט מקומי המזכיר את המנות בבתי הקפה המובילים מומלץ להוסיף לקערה 2 כוסות של קוביות אבטיח קרות. הניגודיות בין מתיקות האבטיח למליחות הגבינה מייצרת שילוב טעמים מושלם.

בתיאבון!