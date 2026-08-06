"מדד גלבוע" בדק את הארוחה שאוכלים החיילים בספינת חיל הים - מה הציון?.

אוריה קשת יצא אתמול (רביעי) בשליחות ניב גלבוע ו"מדד גלבוע" לביקורת אוכל מיוחדת בספינת הטילים אח"י חנית של חיל הים. אוריה אכל ארוחת צוהריים שכללה שניצל בחלה, בשר אסאדו, כרוב סגול, מטבוחה, חצילים ופוטטוס - ונהנה מכל רגע. "טעים לי, אני שוקל להתגייס מחדש - הפעם לסטי"לים", סיכם.

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סמל מ', לוחמת ימית בספינה, שיתפה: "החיים בספינה מורכבים מאוד. אנחנו הרבה מאוד שעות בים, לפעמים שבועות וחודשים. יוצאים ולא יודעים מתי חוזרים, מנותקים לגמרי מהעולם. הספינה היא כל מה שיש לך בים. אתה לא יודע אם אתה חוזר, אתה לא יודע מה קורה בארץ - אזעקות, טילים, נפילות, הרוגים. אתה לא יודע כלום".

"כל מה שיש לך פה זה הספינה והחיים בספינה, ואתה מנסה להעביר את הזמן ולהגן על המדינה. בסופו של דבר זה להכין פה אוכל לשבועות ארוכים. אתה עובד עם מה שיש לך, ובסוף אנחנו מכינים הכול. החיילים, החפ"שים הרגילים, נכנסים למטבח יום-יום, והצוות מתגבש ככה. יש פעמים שכל הצוות נכנס לאכול ועפים על האוכל, אומרים 'ואו, איזה אוכל מטורף'", הוסיפה.

ובחזרה לביקורת האוכל - אוריה ציין כי "הבשר ממש טעים, מתוק". "אני רק אגיד שכשאני שירתתי בצבא, הביאו לנו מנ"קים, שזה היה חומוס יבש. על דבר כמו מה שיש כאן הייתי משלם במסעדה בכיף ובאהבה. רואים את ההשקעה פה, מישהו עבד קשה", אמר. לגבי הציון אמר אוריה שהוא "ללא ספק 10".

סגן נ', סגן קצין אלקטרוניקה, סיכם: "אפשר להגיד שאתה חי מארוחה לארוחה פה. זו מסעדה שפתוחה 24 שעות, בין אם מדובר בארוחות בוקר, ארוחות ערב, ארוחות צוהריים. אם יש הפלגה ומשמרות בלילה, אז יש ארוחות לילה ב-12 בלילה, כדי שאנשים יחזיקו את עצמם גם לתקופות ממושכות, וגם שיהיה לך כיף. בסוף אוכל הוא משהו ששובר את השגרה".