מיליוני ישראלים קונים בשר טחון מדי שבוע על "אוטומט": בודקים במהירות את תאריך התפוגה, זורקים מבט חטוף על הצבע האדום כדי לוודא שהוא נראה טוב, ומניחים בעגלת הקניות. אלא שלדברי ג'ניפר פאליאן, מדענית מזון ודיאטנית קלינית, בריאיון עם מגזין Simply Recipes האמריקני, כדאי לעצור לכמה שניות נוספות ולבחון את האריזה מקרוב. כמה מסימני האזהרה הקריטיים ביותר לבטיחות המזון שלכם אינם קשורים כלל לצבע של הבשר או לתאריך המודפס על המדבקה.

הדגל האדום שכולם מפספסים

"עבורי, הדגל האדום הכי גדול באגף הבשר הוא אריזה דולפת, קרועה או נפוחה", מזהירה פאליאן. דרך אריזה פגומה, פתוגנים ומזהמים מסוכנים עלולים לחמוק החוצה ולזהם את כל שאר המוצרים שיש לכם בעגלת הקניות – כמו ירקות טריים או מוצרים יבשים. במקביל, בקטריות וזיהומים מבחוץ יכולים לחדור בקלות לתוך האריזה ולשגשג בה.

בניגוד לסטייק שלם או נתח צלי, בשר טחון פגיע בצורה קיצונית לזיהומים. הסיבה לכך פשוטה: בתהליך הטחינה, כל החיידקים שהיו על פני השטח החיצוניים של הנתח המקורי מתערבבים ונרמסים לתוך עומק הבשר כולו, מה שמגדיל דרמטית את קצב התרבות החיידקים.

פרדוקס הבשר: החיידקים המסוכנים באמת הם שקופים

טעות נפוצה נוספת של צרכנים קשורה להבנת סוגי הזיהומים. פאליאן מסבירה שיש להפריד בין שתי קטגוריות שונות לחלוטין של חיידקים:

חיידקי קלקול (Spoilage): אלו החיידקים שאחראים לסימנים הברורים שאנו מזהים מיד – ריח חמוץ, מרקם רירי או שינוי צבע בולט. הם אומנם הופכים את הבשר ללא ראוי למאכל, אך הם פחות מסוכנים לבריאות.

חיידקים פתוגניים (כמו א-קולי או סלמונלה): אלו החיידקים המסוכנים באמת שעלולים לגרום להרעלת מזון קשה, והם אינם משפיעים על הטעם, הריח או המראה של הבשר. הבשר יכול להיראות אדום, יפה וטרי לחלוטין, ועדיין להיות נגוע. "החיידקים שהכי סביר שיגרמו לכם לחלות", מדגישה פאליאן, "הם בדיוק אלו שאינכם יכולים לזהות באמצעות החושים שלכם".

בשל כך, צבע אפרפר-חום במרכז הבשר הטחון הוא אינו בהכרח סימן לקלקול. חלקו הפנימי של הבשר משנה את צבעו פשוט כי הוא אינו נחשף לחמצן באופן ישיר, וזהו תהליך טבעי ותקין (אלא אם כן כל הנתח החליף צבע לחלוטין).

הישענות יתר על מראה עיניים גורמת לצרכנים לפסול בשר בטוח, ומנגד – לרכוש בשר מסוכן רק כי הוא נראה "אדום ויפה".

חוק ה-40 מעלות ושעון העצר שמתחיל לתקתק

מעבר לשלמות האריזה, הטמפרטורה היא מדד קריטי. בשר טחון במקרר של הסופר חייב להרגיש "קר באופן אקטיבי" למגע כשאתם מרימים אותו, ולא סתם קריר.

כל חישוב הבטיחות וההגנה על המוצר קורס אם הבשר לא נשמר בטמפרטורה של 4 מעלות (או פחות) לאורך כל שרשרת האספקה. אם התנאי הזה לא התקיים, תאריך התפוגה המודפס כבר אינו רלוונטי.

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איך תשמרו על הבשר בדרך הביתה?

סעו ישר למקרר: מהרגע שהבשר יצא מהקירור בסופר, יש לכם חלון של שעתיים לכל היותר להכניס אותו לקירור ביתי.

בימי הקיץ החמים: בתוך רכב חם או ביום שרב, חלון הזמנים הזה מצטמצם לשעה אחת בלבד.

במקרר או במקפיא? לבשר טחון טרי יש חיי מדף קצרים מאוד במקרר הביתי. אם אינכם מתכוונים לבשל אותו בתוך יום או יומיים מהקנייה – העבירו אותו מיד למקפיא.