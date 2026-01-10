מהפח אל הצלחת: כך תצילו את הירקות שאתם עומדים לזרוק
בימים שבהם הכל מתייקר, הציבור הישראלי ממשיך לקנות כמות מטורפת של ירקות • עם זאת, בכל בית בישראל זורקים לפח יותר ממחצית מהאוכל שנקנה • נעמה גבע בדקה איך אפשר להפוך את האוכל שכמעט זרקנו - לאוצר קולינרי
נעמה גבעכתבת מגזין
1 דקות קריאה
לצד יוקר המחייה העולה, הציבור בישראל קונה כמויות גדולות מאוד של מזון. מה שיותר מדהים זה שבכל בית בישראל - יותר ממחצית מהאוכל שאנחנו קונים - נזרק לפח. לפני שאנחנו בוחרים לזרוק את האוכל - ואת הכסף שלנו - לפח, ישנן מספר דרכים שיכולות לעזור לנו להשתמש בחלק מהמזון הזה, ועל הדרך להפוך לצרכנים חכמים יותר.
