ניב גלבוע הלך לבדוק: אילו מסעדות נמכרו בעשרות מליונים?
מבקר האוכל של i24NEWS הלך לבחון את האקזיטים הקולינריים הכי חמים • כיצד לכל אלו יש השפעה על האוכל שיוצא מהמטבח? • צפו בכתבה המלאה
ניב גלבועמגיש "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
פותחים שולחן עם ניב גלבוע: במהדורה המרכזית שודרה הערב (חמישי) כתבתו של ניב גלבוע, שיצא לבדוק ולהכיר את האקזיטים הקולינריים הכי חמים והמסעדות שנמכרו בעשרות מליונים. מסתבר שלכל אלו יש השפעה על האוכל שיוצא מהמטבח.
השנה האחרונה הייתה השנה הגדולה של המסעדות, כשרק בשבוע האחרון רשת "קפה סיפור" עתידה להימכר ב-150 מיליון שקלים, המבורגר GBD צפוי להימכר ב-65 מיליון שקלים והשיא - "טרקיה", מסעדה מקסיקנית שעתידה להימכר ב-29 מיליון שקלים.
"יש כסף שמחפש כתובת, הכסף הזה הוא כסף מוסדי של קופות גמל וקרנות פנסיה. הכתובת החדשה היא ענף המסעדנות", סיפר יהונתן בורוביץ', שף מסעדת M25. איך הפך הענף לאחד הרווחיים, והאם המסעדות שוות את העלות?
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות