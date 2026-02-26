ניב גלבוע הלך לבדוק: אילו מסעדות נמכרו בעשרות מליונים?

פותחים שולחן עם ניב גלבוע: במהדורה המרכזית שודרה הערב (חמישי) כתבתו של ניב גלבוע, שיצא לבדוק ולהכיר את האקזיטים הקולינריים הכי חמים והמסעדות שנמכרו בעשרות מליונים. מסתבר שלכל אלו יש השפעה על האוכל שיוצא מהמטבח.

השנה האחרונה הייתה השנה הגדולה של המסעדות, כשרק בשבוע האחרון רשת "קפה סיפור" עתידה להימכר ב-150 מיליון שקלים, המבורגר GBD צפוי להימכר ב-65 מיליון שקלים והשיא - "טרקיה", מסעדה מקסיקנית שעתידה להימכר ב-29 מיליון שקלים.

"יש כסף שמחפש כתובת, הכסף הזה הוא כסף מוסדי של קופות גמל וקרנות פנסיה. הכתובת החדשה היא ענף המסעדנות", סיפר יהונתן בורוביץ', שף מסעדת M25. איך הפך הענף לאחד הרווחיים, והאם המסעדות שוות את העלות?

