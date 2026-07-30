בימים אלה כשלא כולם ממהרים להזמין כרטיס טיסה לספרד, ספרד דווקא יכולה לנחות אצלנו - לא במטוס, אלא בצלחת. למי מאיתנו שמחפש אווירה קולינרית בין לאומית בלי לעבור בנתב"ג - השבוע "שרונה מרקט" הופך לשוק ספרדי, ומיטב השפים שמככבים בכותרות שולפים את הסכינים ופותחים הכול.

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השף יונתן רושפלד סיפר: "הולכים להיות פה שלושה ימים מהממים עם אוכל טוב מאוד במחירים שפויים. כל המדינה כבר פה". השף ישראל אהרוני אמר: "המון שפים הגיעו ועושים שיתופי פעולה עם בעלי דוכנים".

אחד משיתופי הפעולה המסקרנים מפגיש בין שניים מגדולי הקולינריה הישראלית, ישראל אהרוני ורפי כהן, שני שפים שיעצבו כל אחד בדרכו את המטבח המקומי ויוצרים יחד ספרד משלהם. אהרוני סיפר: "הכנו סופריטו שזה מאכל מהמטבח היהודי הספרדי. זה היה רעיון של רפי. אנחנו כבר הרבה שנים משתפים פעולה".

"כשאני טס לספרד אחד הדברים הכי פשוטים וברורים זה האנשובי", אמר רושפלד. "תמיד כשאני מגיע זה אנשובי על לחם עם עגבניות, וזה מבחינתי תמיד יסמל את הפשטות של המטבח הזה". רושפלד ניצב כעת במרכזה של דרמה מתוקשרת אחרי החלפתו של שף מושיק רוט בריאליטי "משחקי השף" וצירופו של רושפלד במקומו. "אני כנראה מעורר עניין והכול בסדר. אוכל זה לא רק לשים מלח ופלפל. הולכת להיות עונה משוגעת".