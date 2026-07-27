פצצת נוגדי חמצון: 5 מזונות המכילים יותר ויטמין C מאשכולית

אשכוליות הן מקור נהדר לוויטמין C. כוס אחת מספקת כ-72 מיליגרם של ויטמין C, שהם כ-96% מהצריכה היומית המומלצת (DV) לנשים וכ-80% מהצריכה היומית המומלצת לגברים. יחד עם זאת, עומדות בפניכם שפע של אפשרויות אם אתם מחפשים מאכלים המכילים אפילו יותר ויטמין C מאשר אשכולית:

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1. דובדבני אצרולה אדומים (ידועים גם כ"דובדבני ברבדוס"): מצויים בעיקר באזורים החמים של דרום אמריקה. לזנים מסוימים עשוי להיות טעם חמצמץ ועז. דובדבני אצרולה אדומים נחשבים למזון-על (סופר-פוד) המסייע בהפחתת הסיכון למחלות כרוניות רבות. כוס מכילה 1,650 מ"ג של הוויטמין, 2200% מהקצובה היומית המומלצת לנשים ו-1,833% מהקצובה לגברים.

2. פקעות ורדים: פקעות ורדים הן תרמילי זרעים אכילים דמויי פרי של צמח הוורד. יש להן שימושים רבים במטבחים שונים, כולל הכנת ריבות וג'לי, מרקים, לחמים ומאפים (פאי), מרמלדה, משקאות ויין. ניתן גם לאכול אותן בצורתן הטרייה (נאות) כמו פירות יער. הן עשויות להועיל במלחמה בזיהומים, בהפחתת דלקות ובהאטת תהליך ההזדקנות. כוס מכילה 541 מ"ג של הוויטמין, 721% מהקצובה לנשים ו-601% מהקצובה לגברים.

3. גויאבה: מכילה עד פי חמישה יותר ויטמין C מאשר מנה דומה של אשכולית. הגויאבה מכילה סיבים תזונתיים התומכים בתהליך העיכול ובדרכי העיכול. הגויאבה מכילה גם פקטין, סיב טבעי מסיס במים המסייע באיזון רמות הסוכר בדם. רכיבים תזונתיים נוספים שניתן לקבל מאכילת גויאבות כוללים ויטמין A, מגנזיום, סידן, אשלגן וזרחן. כוס מכילה 376 מ"ג של הוויטמין, 501% מהקצובה המומלצת לנשים ו-418% לגברים.

4. פלפל אדום: מקור טוב לוויטמין A, חומצה פולית, זרחן, מגנזיום, ברזל ואשלגן. בזכות הפרופיל התזונתי העשיר של הפלפלים האדומים, צריכתם מעניקה מגוון יתרונות בריאותיים, הכוללים שיפור בבריאות העין, חיזוק המערכת החיסונית והפחתת הסיכון לאנמיה כתוצאה ממחסור בברזל. כוס מכילה 191 מ"ג ויטמין C, שהם 255% מהקצובה היומית המומלצת לנשים ו-212% לגברים.

5. ברוקולי: ירק מזין ביותר העשיר בוויטמינים C, K ו-A, במינרלים ובנוגדי חמצון. הברוקולי דל בקלוריות אך עשיר בסיבים תזונתיים, מה הופך אותו למצוין לשמירה על המשקל. יתרונות בריאותיים פוטנציאליים נוספים של הברוקולי כוללים תמיכה בבריאות הלב על ידי הורדת רמות הכולסטרול בדם, תמיכה בייצור קולגן ובספיגת ברזל וקידום בריאות מערכת העיכול. כוס מכילה 81.2 מ"ג ויטמין C, שהם 108% מהקצובה היומית מומלצת לנשים ו-90% לגברים.