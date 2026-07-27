פצצת חלבון ב-10 דקות: מתכון לטוסט חביתה, ארוחת ערב משביעה ללא מאמץ

בעידן שבו כולם מחפשים דרכים יצירתיות להעשיר את התפריט היומי בחלבון בלי לבלות שעות במטבח המתכון הפשוט הזה של טוסט חביתה משודרג מסתמן כפתרון המושלם. בתוך 10 דקות בלבד תוכלו לקבל מנה חמה, מנחמת ומפנקת שמספקת בין 40 ל-45 גרם חלבון איכותי.

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המרכיבים:

3 ביצים

2 פרוסות גבינה צהובה או מוצרלה

2 פרוסות לחם (או טורטייה, למי שמעדיף גרסה קלילה יותר)

3-2 כפות קוטג' או גבינה לבנה

תיבול: מלח, פלפל שחור וצ'ילי גרוס לפי הטעם

אופן ההכנה:

טורפים היטב את הביצים בקערה עם התבלינים ומכינים חביתה אחידה על מחבת חמה.

מרכיבים את הטוסט: מורחים את שכבת הקוטג' או הגבינה הלבנה על פרוסות הלחם (או הטורטייה), מניחים מעל את החביתה המוכנה ומוסיפים את פרוסות הגבינה הצהובה או המוצרלה.

סוגרים את הטוסט ומעבירים לטוסטר לחיצה, או לחלופין קולים על מחבת חמה במשך 2 דקות מכל צד, עד שהגבינה נמסה לחלוטין והלחם הופך קריספי.