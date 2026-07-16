המבקרת הכשרה: רושפלד פתח מסעדה חדשה בנתניה - ושחר חיון הגיעה לטעום את המנות

שחר חיון, המבקרת הכשרה של "מדד גלבוע", הגיעה למסעדה החדשה של השף יונתן רושפלד בנתניה. מטרטר אינטיאס עם צ'ילי מותסס ואגוזי לוז ועד טונה בלו פין עם עלי ואסאבי - שחר טעמה את המנות המיוחדות שרושפלד המליץ לה עליהן - ונהנתה מכל רגע.

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עוד לפני שהוגשו המנות שחר התלהבה מהמיקום של המסעדה: "אתם לא יודעים איזה לוקיישן זה, כל הקומה שמיים וים. אם כבר לאכול ארוחת ערב, רק ככה".

המנה הראשונה שטעמה שחר הייתה טרטר אינטיאס עם צ'ילי מותסס ואגוזי לוז. שחר אהבה את המנה ואמרה שהיא "שילוב של מתוק וחריף".

מנה נוספת הייתה טונה בלו פין עם סלט ועלי ואסאבי. על הסלט אמרה שחר שהוא "מרענן, מאוד קיצי, קליל וכיפי" וציינה שהמנה חריפה מאוד.על הדג אמרה כי ניכר שהוא טרי.

סלט נוסף שאכלה שחר במסעדה היה "סלט 24" שמכיל הרבה עלים ועליו אמרה "אני חושבת שזה בין הסלטים הכי טעימים שאכלתי בחיים שלי. כל ביס בטעם שונה".

מנה נוספת הייתה עם ברבוניות, ושחר אהבה אותה מאוד: "פצצה של טעמים בקטע קיצוני. הוא פשוט לוקח מרקמים ואלמנטים ומשלב ביס שאני אישית בחיים לא טעמתי".

המנה האחרונה הייתה אנטריקוט, ושחר התלהבה ממרכיב ספציפי: "הדבר שהכי מעניין אותי בסטייק המטורף הזה זה הכרישום, שזה כרישה בטעם של שום". על הבשר עצמו אמרה: "זה בשר שהוא נורא משויש. יש בו חלקים של שומן באמצע הנתח. בביס יש טעם שומני כזה כיפי, ואו".