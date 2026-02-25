חג הפורים יחל בשבוע הבא, וכבר עכשיו ניתן לראות ברשתות השיווק משלוחי מנות קלאסיים ארוזים ומוכנים. חבילות השי הללו לרוב מכילות חטיפים מלוחים, ממתקים, ואיך לא - אוזני המן. אך בשנים האחרונות, ממש כמו הסופגניות בחנוכה - גם הן עוברות שדרוג קולינרי.

בחלק מהמאפיות והקונדיטוריות עדיין הולכים על המילויים הקלאסיים של שוקולד ופרג, ויש כאלו שבוחרות לקחת את הבסיסי והמוכר ולהפוך אותו למשהו מיוחד ולא שגרתי, כמו שוקולד דובאי הפופולרי והמושחת. המטרה: לגרום למשלוחי מנות להרגיש כמו משהו שנותנים מהלב, ולא כמו עוד אחת ממטלות החג שנעשות על הדרך.

לא רק המאפיות והקונדיטוריות מתהדרות השנה באוזני המן - אפשר למצוא אותן גם במקומות פחות צפויים, כמו רשתות המבורגרים. לצד אלה, יש גם כאלו שבוחרים לאפות אוזני המן בעצמם, וטוענים שלא מדובר בדבר כל כך מסובך. להיפך - זה רק מוסיף לכיף של חג הפורים.