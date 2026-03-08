כמו קיינדלך, רק מגניב: כך תכינו את המרק שנבחר ל"מנה הטובה בעולם" ל-2026

דירוג הקולינריה העולמי "TasteAtlas" קבע בדצמבר האחרון כי מרק ה"וורי-וורי" (Vori Vori) הוא המאכל האהוב בתבל לשנת 2026, וכעת מתברר כי מדובר במנה נגישה שניתן להכין בקלות גם במטבח הישראלי. המרק, שגבר על הפיצה הנאפוליטנית עם ציון של 4.64 מתוך 5, מבוסס על רכיבים פשוטים כמו קמח תירס, ירקות וגבינה, ומזכיר בגרסתו המקומית את הקניידלך המוכר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הזכייה של המרק מפרגוואי מגיעה לאחר שנתיים רצופות בהן החזיק בתואר "המרק הטוב בעולם", אך השנה הוא הצליח לפרוץ את גבולות הקטגוריה ולהפוך למנה המדורגת ביותר מתוך רשימה של 11,781 מאכלים. סוד הקסם של ה"וורי-וורי" טמון בכדורי התירס הקטנים (הקרויים "וורי" בשפה הגוארנית) המעניקים למרק מרקם עשיר ומשביע. לפניכם המתכון המלא למנה הטובה בעולם, כולל התאמות למטבח הכשר.

המצרכים הדרושים (ל-6 מנות)

שמן: 2–3 כפות (קנולה או זית עדין).

ירקות: בצל גדול קצוץ, 2 גזרים בקוביות, כוס דלעת בקוביות ו-2 ענפי סלרי קצוצים.

עגבניה גדולה מגוררת, 2 שיני שום כתושות, מלח, פלפל שחור ומעט פפריקה מתוקה.

8–10 כוסות ציר עוף, בקר או ירקות (ניתן להשתמש במים עם אבקת מרק לגרסה כשרה).

לכדורי ה"וורי" (הדאמפלינגס):

1 כוס קמח תירס דק (פולנטה מהירה, לא גרגירים גסים).

1 כוס גבינה צהובה קשה מגוררת (סגנון עמק או קאשקבל).

ביצה אחת ו-2–3 כפות מים או חלב לפי הצורך.

חצי כוס גבינה לבנה או שמנת חמוצה (לא חובה, מוסיף רכות).

אופן ההכנה: שלב אחר שלב

1. טיגון הבסיס: מחממים את השמן בסיר רחב ומטגנים את הבצל עד לשקיפות. מוסיפים את הגזר, הדלעת, הסלרי והשום וממשיכים בטיגון כ-4 דקות נוספות לאיחוד טעמים.

2. בישול המרק: מוסיפים את העגבניה המגוררת והתבלינים, מבשלים 2 דקות ויוצקים את הציר. מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומבשלים כ-20 דקות עד לריכוך הירקות.

3. הכנת הכדורים: בזמן שהמרק מתבשל, מערבבים בקערה את קמח התירס, הגבינות והתבלינים. מוסיפים את הביצה ונוזלים בהדרגה עד לקבלת תערובת יציבה שניתן ליצור ממנה כדורים (בדומה לבצק קניידלך).

4. מנוחה וגלגול: מניחים לתערובת הכדורים לנוח 10 דקות כדי שקמח התירס יספוג את הנוזלים. לאחר מכן, יוצרים כדורים קטנים בידיים רטובות ומכניסים אותם ישירות למרק המבעבע בעדינות.

5. סיום: מבשלים את הכדורים כ-15 דקות נוספות עד שהם צפים ורכים. מומלץ לתת למרק לנוח 5 דקות לפני ההגשה כדי שיסמיך.

לקריאה נוספת:

הלהיט של ארוחת הערב: כך תכינו פיצה קוטג' מפוצצת בחלבון ב-25 דקות

מתכון מנצח למרק כתום - וטיפ סודי שעושה את כל ההבדל

התאמות לכשרות ושדרוגים

כדי להפוך את המנה לכשרה או להתאימה להעדפות תזונתיות, ניתן לבצע את השינויים הבאים:

גרסה בשרית: השתמשו בציר בשרי והחליפו את הגבינה בכדורים ב"גבינה" טבעונית קשה או בכף שומן עוף מומס לקבלת העושר הנדרש.

גרסה פרווה: השתמשו בציר ירקות. לטעם גבינתי ללא חלב, ניתן להוסיף לבצק הכדורים 2 כפות שמרי בירה יבשים.

מרקם "קניידלך": להשגת אווריריות מקסימלית, ניתן להוסיף רבע כפית אבקת אפייה לתערובת הכדורים.