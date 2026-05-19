הזהב של שבועות: "מאפה האלים" - המנה שכבשה את שולחן החג

בשבועות אנחנו מחפשים את ה"וואו", אבל לא תמיד רוצים לעבוד קשה בשבילו. מאפה האלים הוא הפתרון המושלם: הוא נראה כמו יצירת אמנות, הניחוח שלו משכר, והטעם? השילוב בין הגבינה המלוחה והעזה לבין הדבש.

השם שלו לא ניתן לו סתם - האגדה מספרת שזהו הפינוק המועדף על אלי האולימפוס.

>>> עקבו אחרי i24NEWS בגוגל <<<

הסוד כאן הוא האיזון. אנחנו לוקחים גוש יציב של גבינה מלוחה איכותית, עוטפים אותו בשכבות של דפי פילו דקיקים שהופכים למעטפת פריכה, וברגע היציאה מהתנור - כשהכל עוד רותח - יוצקים עליו דבש שנספג לתוך הבצק ומחמיא לגבינה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המתכון: מאפה האלים (פטה בפילו ודבש)

זמן הכנה: 10 דקות | זמן אפייה/טיגון: 15 דקות | רמת קושי: קלה מאוד

המצרכים:

* גוש שלם של גבינת פטה איכותית (לפחות 16% שומן) או גבינת חמד (כ-200-250 גרם).

* 4-5 דפי פילו (מופשרים מראש).

* 3-4 כפות דבש איכותי.

* חמאה מומסת או שמן זית.

* שומשום (לבן או שחור) וענף טימין טרי (אופציונלי) - לקישוט.

לקריאה נוספת:

סלט פסטה קליל וכיפי לחג שבועות - שישדרג לכם את הארוחה

סלמון חגיגי עם פיסטוקים וחרדל - המנה שתגנוב את ההצגה בשולחן החג

עוגת ביסקוויטים קלילה עם טוויסט - שתשדרג לכם את החג

יוצאים לדרך (אופן ההכנה):

התהליך הוא פשוט ומהיר, ממש כמו להכין מתנה. פורסים דף פילו אחד על משטח העבודה, מברישים אותו בחמאה או שמן, ומניחים עליו דף נוסף. חוזרים על הפעולה עם 4 דפים כדי ליצור בסיס חזק ופריך.

מניחים את גוש הגבינה השלם במרכז הדפים. מזלפים על הגבינה כף אחת של דבש (אפשר להוסיף כאן מעט עלי טימין לטעם מתוחכם). עכשיו מקפלים את שולי הפילו מעל הגבינה – סוגרים מכל הצדדים כמו מעטפה, עד שהגבינה אטומה לגמרי בתוך הבצק. מברישים שוב בחמאה מלמעלה.

שתי אפשרויות הכנה:

בתנור (הגרסה הקלה): מניחים על תבנית עם נייר אפייה, מפזרים שומשום ואופים ב-200 מעלות כ-15-20 דקות, עד שהמאפה שחום וקריספי מאוד.

במחבת (הגרסה היוונית המסורתית): מחממים מעט שמן במחבת ומטגנים את המאפה משני הצדדים עד להזהבה עמוקה.

מיד כשהמאפה יוצא מהתנור או מהמחבת, כשהוא עוד פולט חום, יוצקים עליו את יתרת הדבש בנדיבות. הדבש יתחיל לבעבע מעט על הבצק החם וייצור זיגוג מבריק ומתוק.

שלושה טיפים חשובים:

הגבינה: הקפידו שהגבינה תהיה יבשה יחסית לפני העטיפה (אפשר לייבש קצת עם נייר סופג), כדי שהבצק לא יירטב מבפנים.

החיתוך: מגישים את המאפה שלם לשולחן וחותכים אותו מול האורחים – המראה של הגבינה החמה שפורצת מתוך הבצק הפריך הוא חלק מהחוויה.

השדרוג: אם אתם רוצים לקחת את זה לשלב הבא, פזרו מעל הדבש שברי אגוזי מלך או פיסטוקים קלויים.

חג שבועות שמח ובתיאבון!