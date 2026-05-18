שבועות בפתח, ואנחנו כבר מתחילים להכין את התפריט לחג. בין שלל הפסטות המוקרמות והמנות העשירות, חיפשנו גם מתכון קליל, שיתאים ליד הקפה ויעשה לנו קצת נחת. אז הנה מתכון קליל לעוגת ביסקוויטים טעימה במיוחד, עם טוויסט ממכר של ריבת חלב. אחרי הפעם הראשונה - לא תוכלו להפסיק להכין אותה. חג שמח!

עוגת ביסקוויטים עם ריבת חלב

המצרכים:

• תבנית מלבנית סטנדרטית.

• שני שרוולים של ביסקוויטים (פתי-בר).

• כף קפה נמס מומסת ברבע כוס מים חמים (לצנן מעט) בתוך קערה

לקרם:

• 1 מיכל שמנת להקצפה (תשמרו בצד 3 כפות עבור הגנאש)

• 1 גביע גבינה לבנה (250 גרם)

• 100 גרם אבקת סוכר

• חצי חבילת פודינג וניל

• חצי צנצנת ריבת חלב

לגנאש שוקולד לבן:

• 150 גרם שוקולד לבן

• 3 כפות שמנת מתוקה

• אופציונלי: 1 כף ריבת חלב (לא יותר, כדי לשמור על מרקם נוזלי)

אופן ההכנה:

במיקסר מקציפים את השמנת המתוקה יחד עם 100 גרם אבקת סוכר וחצי חבילת פודינג וניל עד לקבלת קצפת יציבה מאוד. חשוב להימנע מהקצפת יתר שתשבור את הקרם.

מוסיפים לקצפת את הגבינה הלבנה ומערבבים בעדינות. לאחר מכן, מוסיפים חצי צנצנת ריבת חלב ומקפלים בתנועות עטיפה עד שהקרם אחיד ובצבע קרמלי משגע.

הרכבת העוגה:

טובלים ביסקוויטים בקפה (טבילה מהירה) ומסדרים שכבה ראשונה בתבנית.

מורחים מחצית מהקרם על הביסקוויטים.

מסדרים שכבה נוספת של ביסקוויטים טבולים בקפה.

מורחים את המחצית השנייה של הקרם ומחליקים היטב.

ייצוב מהיר: מכניסים את העוגה למקפיא ל-20 דקות. השלב הזה קריטי כדי שהגנאש החם יחליק על העוגה בצורה מושלמת ולא יתערבב עם הקרם.

הכנת הגנאש: בזמן שהעוגה במקפיא, ממיסים במיקרוגל (בפעימות) את השוקולד הלבן יחד עם 3 כפות השמנת. כשהתערובת חלקה, מוסיפים כף אחת של ריבת חלב אם רוצים ומערבבים היטב עד לקבלת גוון אחיד.

ציפוי: מוציאים את העוגה מהמקפיא, יוצקים את הגנאש מעל ומטים את התבנית לכל הצדדים עד שהציפוי חלק ואחיד.

מנוחה: מכניסים למקרר ל-4 שעות לפחות (מומלץ לילה שלם) כדי שהביסקוויטים יספגו את הלחות והעוגה תהיה נוחה לחיתוך.

טיפים להצלחה:

אל תוותרו על הפודינג: השילוב עם אבקת הסוכר מבטיח שהעוגה תהיה יציבה מאוד ולא "תיזל" בחיתוך.

הגנאש: אל תוסיפו יותר מכף אחת של ריבת חלב לשוקולד הלבן. ריבת חלב היא סמיכה מאוד, ועודף ממנה יהפוך את הגנאש לגמיש מדי במקום נוזלי וחלק.

הטבילה: הקפידו שהקפה לא יהיה רותח בזמן הטבילה, כדי שהביסקוויטים לא יהפכו לסמרטוטיים מדי.

בתיאבון!