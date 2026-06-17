נשים בהיריון נאלצות להתמודד מדי יום עם הגבלות תזונתיות מחמירות, אך מנת שף חדשה המבוססת על חומרי גלם מקומיים מציגה אלטרנטיבה קולינרית עשירה המוכחת כמספקת מענה תזונתי מלא ובטוח לחודשי ההיריון המתקדמים. המנה משלבת פחמימות מורכבות, חלבונים זמינים, סידן ושומנים איכותיים, וניתן להכינה בחמש עשרה דקות בלבד, ללא צורך בטכניקות בישול מורכבות או בעמידה ממושכת במטבח. הגישה הקולינרית הזו מגיעה על רקע המלצות ארוכות שנים של תזונאים קליניים לשילוב מזונות עשירים בבטא-קרוטן וסידן בתפריט היומי של נשים הרות, תוך הקפדה על בטיחות המזון.

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הבסיס המדעי והתזונתי של המנה נשען על ארבעה מרכיבי מפתח שנבחרו בקפידה כדי לתמוך בבריאות האם והעובר. הראשון הוא בטטה, העשירה בבטא-קרוטן המשמש כמקור צמחי בטוח לוויטמין A, לצד סיבים תזונתיים המסייעים לפעילות מערכת העיכול. השני הוא יוגורט עיזים או יוגורט יווני (בתנאי שהם מפוסטרים באופן מלא כדי למנוע סכנות זיהומיות), המספק חלבון זמין וסידן לשמירה על צפיפות העצם. הפיסטוקים הקלויים תורמים למנה חומצות שומן חיוניות ומגנזיום, והתאנים הטריות או הענבים החצויים מעניקים מתיקות טבעית ומעוררת, ללא שימוש בסוכרים מעובדים.

מצרכים (עבור שתי מנות):

• 2 פרוסות עבות של חלה טרייה או לחם מחמצת

• בטטה בינונית

• 3 כפות יוגורט עיזים או יוגורט יווני מפוסטר

• 2 תאנים טריות (או חופן ענבים חצויים בעונה)

• 2 כפות פיסטוקים קלויים, קצוצים גס

• כף שמן זית איכותי

• כפית דבש או סילאן טבעי

• קורט מלח גס

• מעט פלפל שחור גרוס

• מספר עלי נענע או בזיליקום טריים

אופן ההכנה:

1. דוקרים את הבטטה מכל צדדיה בעזרת מזלג ומכניסים אותה למיקרוגל למשך שבע עד שמונה דקות עד להתרככות מלאה. לאחר מכן חוצים את הבטטה, מרוקנים את התוכן לקערה, מוסיפים כף שמן זית, קורט מלח וכף אחת של יוגורט ומועכים בעזרת מזלג או בלנדר ידני עד לקבלת קרם חלק.

2. קולים את פרוסות החלה העבות על גבי מחבת יבשה וחמה או בטוסטר, עד שהן הופכות פריכות בחלקן החיצוני אך שומרות על רכות פנימית.

3. מייד עם יציאת החלה החמה משפשפים חצי שן שום טרייה על הלחם לקבלת ארומה ביתית עדינה וכמעט בלתי מורגשת.

4. מורחים שכבה נדיבה של קרם הבטטה החם על גבי פרוסות החלה הקלויות.

5. מניחים מעל הקרם כפיות קטנות של יוגורט עיזים קר ורבעי תאנים טריות ומפזרים בצורה שווה את הפיסטוקים הקצוצים ואת עלי הנענע.

6. מוסיפים על המנה כפית של סילאן או דבש, מספר טיפות של שמן זית ונגיעה קלה של פלפל שחור גרוס.

בתיאבון!

המתכון מיועד לנשים בהיריון אך אינו מהווה המלצה רפואית. יש להתייעץ עם רופא/ה או דיאטנ/ית לפני ביצוע שינויים בתזונה במהלך תקופת ההיריון, במיוחד אם קיימות בעיות רפואיות מיוחדות.