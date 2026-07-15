החופש הגדול כאן, הילדים תמיד רעבים, ואתם לא תמיד יודעים מה להגיש לארוחת הצהריים. תוסיפו על זה את מי שלא אוכל בשר בתשעת הימים, וקיבלנו פה פוטנציאל לבלגן. במיוחד בשבילכם, אספנו שלושה מתכונים בדרגות קושי שונות לטופו - מדובר במנה עם כמות חלבון גבוהה, מוצר שנחשב לזול בדרך כלל – והטעם תענוג.

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קוביות טופו פריכות בתנור או בנינג'ה

מתכון בסיסי המעניק לטופו מרקם פריך ויציב, ללא טיגון עמוק.

רכיבים:

חבילת טופו קשה (מיובשת היטב בעזרת נייר סופג וחתוכה לקוביות),

1 כף קורנפלור

1-2 כפות שמן זית

תבלינים לפי הטעם (חצי כפית שום גבישי, חצי כפית פפריקה, מלח ופלפל).

אופן ההכנה:

מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה

בקערה, מערבבים בעדינות את קוביות הטופו עם שמן הזית והתבלינים

מוסיפים את הקורנפלור ומנערים קלות כדי שכל הקוביות יצופו בשכבה דקה ואחידה

מפזרים את הקוביות על התבנית בשכבה אחת ואופים כ-20 דקות (הופכים פעם אחת באמצע), עד שהטופו מזהיב ונעשה פריך.

ניתן להגיש לצד רוטב צ'ילי, טריאקי או לשלב בתוך סלט ירקות.

מוקפץ טופו וברוקולי בסגנון אסייתי

מנה מהירה המשלבת ירקות ירוקים וטופו ברוטב קלאסי.

רכיבים:

חבילת טופו חתוכה לקוביות או לרצועות

2 כוסות פרחי ברוקולי (חלוטיםדקה במים רותחים ומסוננים)

2 שיני שום כתושות

1 כפית ג'ינג'ר טרי מגורר

2 גבעולי בצל ירוק קצוצים

לרוטב:

3 כפות רוטב סויה

1 כפית שמן שומשום

1 כף סילאן או סוכר חום

2 כפות מים

אופן ההכנה:

1. מחממים מעט שמן במחבת רחבה או בווק, וצורבים את קוביות הטופו עד להשחמה קלה מכל הצדדים. מוציאים את הטופו לצלחת.

2. באותה מחבת, מוסיפים מעט שמן במידת הצורך ומקפיצים את השום, הג'ינג'ר והבצל הירוק במשך כחצי דקה לפתיחת טעמים.

3. מוסיפים את הברוקולי המבושל ומקפיצים עוד כדקה.

4. מחזירים את הטופו למחבת, יוצקים את חומרי הרוטב ומערבבים היטב על אש גבוהה

במשך דקה נוספת, עד שהרוטב עוטף את כל הרכיבים. מומלץ להגיש על מצע אורז.

תבשיל קארי טופו וירקות בקרם קוקוס

תבשיל עשיר ומשביע המשלב טעמים עמוקים ומתקתקים.

רכיבים:

חבילת טופו חתוכה לקוביות

1 בצל קצוץ

1 בטטה קטנה חתוכה לקוביות קטנות

1 כוס שעועית ירוקה (טרייה או קפואה)

1 כף משחת קארי (צהוב או אדום,לפי דרגת החריפות המועדפת)

1 פחית (400 מ"ל) קרם קוקוס

אופן ההכנה:

1. בסיר בינוני, מחממים מעט שמן ומטגנים את הבצל עד לשקיפות. מוסיפים את משחת הקארי ומערבבים כחצי דקה לפתיחת הארומה.

2. מוסיפים את קוביות הבטטה והטופו ומטגנים יחד עוד כ-2 דקות.

3. יוצקים פנימה את קרם הקוקוס, מביאים לרתיחה קלה, מנמיכים את האש, מכסים את

הסיר ומבשלים כ-15 דקות עד שהבטטה מתרככת.

4. מוסיפים את השעועית הירוקה ומבשלים עוד כ-5 דקות ללא מכסה, עד שהרוטב

מצטמצם מעט והשעועית מבושלת אך נותרת פריכה. מגישים חם על אורז לבן.