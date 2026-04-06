המופלטה היא הרבה יותר ממאפה; היא סמל של אירוח, שפע ומעבר מתקופת ההגבלה של החג לחגיגה של חמץ. הסוד הגדול של המופלטה המנצחת טמון בטכניקת הטיגון ב"ערימה" – שיטה ששומרת על החום והלחות של המופלטות שכבר מוכנות, בזמן שאלו שמעליהן מתבשלות.

המתכון הזה מבוסס על הגרסה המרוקאית המסורתית. הוא דורש מעט סבלנות בלישה ובהתפחה, אבל התוצאה היא דפים כמעט שקופים שנמסים בפה.

רשימת המצרכים

4 כוסות קמח לבן מנופה.

1 כפית סוכר ו-1 כפית מלח.

1 שקית שמרים יבשים (או 2.25 כפיות).

1.5 כוסות מים פושרים (להוסיף בהדרגה).

המרכיב הקריטי: כ-1/2 כוס שמן ניטרלי (קנולה/חמניות) לשימון הידיים והמשטח.

הוראות הכנה: שלב אחר שלב

הכנת הבצק: מערבבים קמח, סוכר, מלח ושמרים. מוסיפים את המים בהדרגה ולשים במשך 10–12 דקות. אל תתעצלו – הלישה הממושכת מפתחת את הגלוטן והופכת את הבצק לגמיש כך שלא יקרע ברידוד.

התפחה ראשונה: משמנים קערה, מכסים ומתפיחים כ-30 דקות עד להכפלת הנפח.

יצירת כדורים: מחלקים את הבצק לכדורים קטנים (בגודל של כדור טניס שולחן), מושחים כל כדור בשמן ומניחים למנוחה של 15 דקות. המנוחה הזו קריטית כדי שהבצק "יירגע" ויהיה קל למתיחה.

הפתיחה: על משטח משומן היטב, פותחים כל כדור בעזרת ידיים משומנות עד לקבלת עלה דק מאוד, כמעט שקוף.

אפקט הערימה (הטכניקה): * מחממים מחבת רחבה על חום בינוני-גבוה.

מניחים את העלה הראשון. כשהוא מזהיב מעט, הופכים אותו. מיד מניחים עלה חדש על הצד המוכן, וביחד הופכים את כל הערימה.

ממשיכים כך: מניחים עלה, הופכים את הכל, מניחים עלה נוסף. כך המופלטות התחתונות נשארות חמות ולחות מהאדים.

טיפים של מקצוענים למופלטה של פעם בחיים

שמן זה שם המשחק: המשטח, הידיים והבצק חייבים להיות משומנים תמיד. אם הבצק מרגיש יבש, הוא יתכווץ או ייקרע.

בקרת חום: אם המחבת מעלה עשן או שהמופלטות משחימות מהר מדי, הנמיכו את האש. המטרה היא הזהבה עדינה ומרקם גמיש, לא קריספי.

הגשה מסורתית: מופלטה לא מחכה לאף אחד. מורחים חמאה, מזלפים דבש, מגלגלים ואוכלים מיד כשהיא לוהטת.