הקסם של שבועות: סירות פילו קריספיות במילוי גבינות, אגוזים ודבש

שולחן החג של שבועות הוא תמיד חגיגה של לבן, אבל כדי להוסיף לו קצת עומק וקראנץ', אנחנו צריכים את "מאפה האלים" האישי הזה. הסוד כאן הוא הפשטות: אנחנו מכינים "קעריות" אישיות מבצק פילו דקיק, אופים אותן עד להזהבה מושלמת, וממלאים אותן בכל טוב רגע לפני שהאורחים מגיעים. התוצאה היא מנה ראשונה אישית, אלגנטית וממכרת.

מה צריכים? (לכ-12 עד 18 יחידות)

לבצק:

חבילת עלי פילו (מופשרים לילה במקרר).

שמן זית או חמאה מומסת (להברשה).

אופציה לשדרוג: מעט עלי טימין טריים קצוצים לתוך החמאה/שמן.

למילוי:

גבינה איכותית לבחירתכם: ברי, קממבר, שבר (עיזים) או קשקבל.

קונפיטורת דובדבנים, ריבת בצל או ממרח פסטו איכותי.

אגוזי מלך שלמים (או חצאים).

לסיומת (ה"פיין"):

דבש איכותי לזילוף.

עירית קצוצה דק.

פלפל שחור גרוס (אופציונלי).

יוצאים לדרך: אופן ההכנה

1. מחממים מנועים: מחממים את התנור ל-180 מעלות צלזיוס.

2. עבודת השכבות: פורסים עלה פילו אחד על משטח העבודה ומברישים אותו קלות בשמן זית או בחמאה (זה הזמן להוסיף את הטימין אם בחרתם בשדרוג). מניחים עליו עלה נוסף ומברישים גם אותו. חוזרים על הפעולה פעם נוספת ליצירת שכבה יציבה של 3 עלים.

3. יוצרים את הסירות: חותכים את ריבוע עלי הפילו לרבעים או לשישיות (תלוי בגודל השקעים שלכם). מרפדים עם ריבועי הבצק תבנית שקעים (כמו תבנית מאפינס) ליצירת "קעריות" קטנות ומסודרות.

4. האפייה: מכניסים לתנור החם למשך 8-12 דקות. שימו לב - הפילו נאפה מהר! אנחנו מחפשים גוון זהוב עמוק ומרקם קריספי. מוציאים מהתנור ומניחים לסירות להצטנן לגמרי.

5. מלאכת המילוי: ממש לפני ההגשה (כדי לשמור על הפריכות של הבצק), מתחילים להרכיב:

מניחים נגיעה של קונפיטורה או ריבת בצל בתחתית כל סירה.

מניחים מעל נתח יפה של גבינה (בטמפרטורת החדר).

מוסיפים 1-2 אגוזי מלך לעיטור וקצת עירית קצוצה לצבע רענן.

6. הטאץ' האחרון: מזלפים מעט דבש מעל הכל למראה מזוגג ומבריק. מי שאוהב עוקץ עדין, יכול לפזר מעט פלפל שחור גרוס מעל.

טיפ של שף לאירוח מושלם:

את סירות הפילו (הבצק האפוי) ניתן להכין אפילו יום מראש ולשמור בקופסה אטומה בטמפרטורת החדר. את המילוי, לעומת זאת, כדאי להוסיף ממש בסמוך להגשה. בצק הפילו הוא עדין ונוטה לספוג לחות, והשילוב של בצק קרנצ'י עם גבינה רכה בביס אחד הוא הסוד שיהפוך אתכם למארחי השנה. אפשר ומומלץ להכין מילויים שונים בשביל הגיוון והצבעוניות

חג שבועות שמח ובתיאבון!