תושבי טהרן התעוררו היום (ראשון) למחזה אפוקליפטי: שמיים מלאים בעננים שחורים וסמיכים, לאחר שתקיפות צה"ל פגעו באתרי אחסון דלק באיראן. כתב השטח פרד פלייטגן מרשת CNN דיווח: "זה מה שטהרן מתעוררת לו הבוקר", אומר הכתב בסרטון מהעיר המופצצת. "השמים מכוסים בעננים שחורים".

"אתמול אתרי נפט ומזקקה הופצצו, והשמים מאוד כהים. היו שריפות אדירות, אבל אני רוצה להראות לכם - פה ניתן לראות שהגשם שירד, מי הגשמים, הם למעשה שחורים - ספוגים בנפט, כך נראה" אמר הכתב כשהוא מציג למצלמה סימנים שחורים על קיר וגג הבניין, שככל הנראה מכסים גם חלקים נרחבים של העיר.

מוקדם יותר היום גורמים ישראלים התייחסו לתקיפות שביצעה אמש ישראל על מאגרי נפט באיראן ואמרו שמאגרי הדלק שימשו ישירות את משמרות המהפכה: "הכוחות המזוינים של איראן מסתמכים באופן בלעדי על הדלק המעובד בבתי הזיקוק לשימוש צבאי. בתי הזיקוק שנתקפו משמשים באופן ישיר את צרכיה הצבאיים של איראן - ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעיה לחימה, תפעול מפקדות ובסיסים צבאיים".