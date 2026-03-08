לפי דיווח הבוקר (ראשון) בניו יורק טיימס, סוכנויות מודיעין אמריקניות מאמינות שאיראן, ואף קבוצה חיצונית, עשויות להיות מסוגלות לאחזר מלאי ראשוני של אורניום מועשר ביותר שנמצא כעת עמוק מתחת לאתר הגרעיני באספהאן. למרות שנקבר לאחר התקיפות האמריקניות בשנה שעברה במהלך מבצע "פטיש חצות", גורמים המעורים בדיווחים מסווגים אמרו ל'טיימס' שגישה אפשרית תיתכן דרך נקודת גישה צרה המאפשרת להוציא את החומר, המאוחסן במיכלי גז. בעוד שסוכנויות המודיעין האמריקניות נמצאות במעקב מתמיד אחר המתקן כדי לזהות ולהגיב לכל תנועה, עצם קיומו של מאגר מועשר זה נותרה דאגה קריטית לביטחון האזורי.

ביום שבת, נשאל הנשיא טראמפ על ידי כתבים על סיפון "אייר פורס וואן" אם ישקול לשלוח כוחות קרקע כדי לאבטח את האורניום המועשר. "כרגע אנחנו פשוט כותשים אותם, אבל עוד לא ניסינו להשיג אותו. אבל זה משהו שנוכל לעשות אחר כך. זה לא משהו שנעשה עכשיו".

כל שילוב של כוחות קרקע - ככל הנראה מבצעים מיוחדים - יהיה מסוכן ביותר, והנשיא אינו ממהר להציב חיילים אמריקנים על הקרקע. גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס שהמערכה האווירית נגד איראן תצטרך להימשך ימים נוספים כדי להחליש עוד יותר את ההגנה האיראנית לפני שתתקבל החלטה סופית לגבי כדאיותה של משימה כזו. בכיר נוסף אמר ששליחת כוחות קומנדו אינה חלק מתכנית המלחמה הנוכחית.

איראן מחזיקה בכ-430 ק"ג אורניום מועשר, רובו באספהאן, לפי גורמי מודיעין אמריקנים. המאגר הנוכחי הועשר ל60%, וכדי שיוכל להוות איום גרעיני יצטרך האורניום להיות מועשר ל90%. במידה והמשטר יקבל גישה לצנטריפוגות מתפקדות, מדובר בצעד פשוט יחסית. זמן קצר לאחר התקיפה האמריקנית ביוני שעבר, לוויני ריגול זיהו פעולות שיקום וחילוץ במתקן הגרעיני באספהאן. איראן העבירה ציוד חפירה לאתר, והחלה לגשת למנהרות התת-קרקעיות, על פי גורמים אמריקנים.