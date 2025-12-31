דקת דומייה בסידני, זיקוקים בניו זילנד: השנה החדשה בעולם

ברחבי העולם כבר החלו היום (רביעי) לקבל את פני השנה החדשה. מדינות אוקייניה היו הראשונות לציין את החגיגות, כשהשעון הראה חצות יותר מחצי יום לפני ישראל. הראשונות לקבל את 2026 הן כמה מדינות איים בדרום האוקיינוס השקט: קיריבטי הייתה הראשונה, ב-12:00, שעון ישראל, וב-13:00 היא הגיעה גם לטונגה, סמואה וניו זילנד.

https://x.com/i/web/status/2006364815812591619 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

https://x.com/i/web/status/2006120993471774951 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

באוסטרליה נערכו החגיגות בצל הפיגוע שאירע בחוף בונדי, סידני, לפני שבועיים, בו נרצחו 15 מבני הקהילה היהודית ונפצעו 42. ב-15:00, שעון ישראל, נפתחו החגיגות בסידני עם מופע זיקוקים מהנמל, אך הן הופסקו בשעה 23:00 עם דקת דומייה לזכר הנרצחים בפיגוע במסיבת החנוכה. במקביל, גשר נמל סידני המפורסם נצבע לבן כסמל לשלום, וחנוכייה הוקרנה עליו.

בסידני, הנחשבת לבירת חגיגות השנה החדשה באוסטרליה, נערכו לקראת החגיגות במבצע האבטחה הגדול ביותר שלה בעקבות מתקפת הטרור, עם 3,000 שוטרים חמושים שנפרסו בכבדות ברחבי חוף הנמל, בפרברים ובאזורים האזוריים.

למרות נוכחות משטרתית מוגברת, הרשויות מאשרות שאין איומים ממשיים על החגיגות. שירותי אמבולנס ברחבי אוסטרליה נערכים גם הם לאחד הלילות העמוסים ביותר שלהם, עם מצבי חירום נפוצים הכוללים שימוש מופרז באלכוהול, אירועים הקשורים לסמים ופציעות מזיקוקים, תוך שהם קוראים לציבור להתייחס לפרמדיקים בכבוד.

ראש ממשלת ניו סאות' ויילס, כריס מינס, קרא לתושבי סידני שלא להימנע מהשתתפות בגלל פחד, ואמר שהקיצוניים יתפסו קהל מצומצם באירועי ערב השנה החדשה כניצחון. "אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו האירוע הנורא, הפלילי והטרוריסטי הזה משנה את האופן שבו אנו חיים בעיר היפה שלנו. אנחנו צריכים להראות התנגדות מול הפשע הנורא הזה ואומר שלא נהיה מושפעים מסוג כזה של טרור".

באוקלנד, ניו זילנד, תושבים קיבלו את פני 2026 עם מופע זיקוקים ששוגרו מגג המבנה הגבוה ביותר במדינה, מגדל "סקיי", בחגיגה שמשכה אלפים למרות הגשם.

המופע בן חמש הדקות כלל 3,500 זיקוקים ששוגרו ממספר קומות במגדל בגובה 240 מטרים. אירועים קהילתיים קטנים יותר בוטלו ברחבי האי הצפוני של ניו זילנד ביום רביעי עקב מזג האוויר.