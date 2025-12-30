פייסבוק שוב תחת מתקפה חריפה, והפעם בשל מחדל בטיפול בתעמולת טרור בעקבות הפיגוע הקטלני באוסטרליה. תחקיר של העיתון הבריטי "הגרדיאן", המתפרסם הבוקר (שלישי), חושף כי הרשת החברתית כשלה בהסרה בזמן אמת של תכנים שחגגו את טבח היהודים בחוף בונדי, ואפשרה להם לצבור תפוצה רחבה.

על פי הדיווח, המבוסס על נתונים של ארגון "קרן הביטחון הקהילתית" (CST - Community Security Trust), פייסבוק איפשרה פרסום של תעמולה טרוריסטית ששיבחה את ארגון "המדינה האסלאמית" (דאעש) ואת המבצעים של הפיגוע שאירע ב-14 בדצמבר, בעיצומו של נר ראשון של חנוכה.

"שבח לאל" וסרטוני זוועה

מהדוח עולה כי אף שהפיגוע גבה את חייהם של 15 בני אדם, פוסטים המהללים את המעשה נותרו באוויר גם ב-16 בדצמבר - יומיים מלאים לאחר הטבח. בין התכנים שלא הוסרו בזמן: סרטון המציג את הזוועה לאחר הפיגוע בליווי הכיתוב: "אללה הוא הגדול מכולם ושבח לאל". הפוסט זכה ליותר מ-100 לייקים ועשרות שיתופים.

תמונה של אחד המחבלים (שזוהו כסאג'יד אכרם ובנו נביד, תומכי דאעש) עם הכיתוב המאיים: "השנים הבאות יהיו של אומנות וגיהינום", לצד דברי שבח למנהיג בארגון הטרור. פוסט זה צבר למעלה מ-300 לייקים.

"פייסבוק מפקירה אותנו לסכנה"

דייב ריץ', מנהל המדיניות ב-CST, תקף בחריפות את ענקית הטכנולוגיה בראיון לגרדיאן: "הנפח העצום של חשבונות תומכי דאעש שמקדמים תוכן טרוריסטי בפייסבוק הוא מדאיג מאוד, והפוסטים שחגגו את פיגוע הטרור בבונדי מעוררים בחילה ממשית".

ריץ' הוסיף: "שוב ושוב, הרשתות החברתית מוכיחות שהן אינן מסוגלות לעמוד אפילו באחריות הבסיסית ביותר שלהן, וכתוצאה מכך הן מעמידות את כולנו בסכנה. זה פשוט לא אמור לקרות יותר".

בתגובה לפניית הגרדיאן, נמסר מפייסבוק כי החברה נמצאת בתהליך של הסרת הפוסטים וכי חלקם כבר זוהו והוסרו לאחר קבלת הפנייה מהעיתון. עם זאת, הביקורת מתמקדת בכך שההסרה התבצעה רק לאחר התערבות חיצונית ולא באופן יזום ומיידי.

הדיווח מגיע על רקע חשש גובר במערב מעלייה בניסיונות הפיגוע נגד קהילות יהודיות. רק בשבוע שעבר הורשעו בבריטניה שני גברים שתכננו להשיג נשק אוטומטי ולפגוע ביהודים באזור צפון-מערב אנגליה.