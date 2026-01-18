ההודעה מאיראן ששינתה הכל: כך בוטלה התקיפה האמריקנית

הודעה שקיבל השליח האמריקני סטיב וויטקוף משר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, כי ממשלת איראן ביטלה 800 הוצאות להורג מתוכננות, הובילה לביטול תקיפה אפשרית של איראן בליל רביעי האחרון - כך דווח הבוקר (ראשון, שעון ישראל) ב"וושינגטון פוסט".

בעיתון דווח כי "בעלות ברית מרכזיות" של ארצות הברית פנו לבית הלבן על מנת לפעול בדרכים דיפלומטיות. בנוסף, הנשיא טראמפ הבין כי הכוח הצבאי האמריקני ששוהה במזרח התיכון דל. בכירים בפנטגון חששו כי יהיה קושי מהדיפת מתקפת תגובה איראנית גדולה.

שני גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי את הדאגה הזו חלקה גם ישראל, בשל השימוש הגדול בטילי יירוט נגד טילים בליסטיים במהלך מבצע "עם כלביא" בחודש יוני האחרון.

"טראמפ הבין שייתכן ותקיפות איראניות יביאו לבעיות כלכליות, ללחימה רחבה יותר והצבת איום על 30 אלף החיילים האמריקנים במזרח התיכון", מסרו גורמים רשמיים ל"וושינגטון פוסט", שציינו כי מדובר בהבדל משמעותי מהמבצעים הקטנים עליהם הורה הנשיא לאחרונה. בין היתר, תפיסתו של מדורו, התקיפות האוויריות נגד דאעש בסוריה - או תקיפת מתקני הגרעין בנתנז ואספהאן, ומתקן ההעשרה בפורדו.

המתיחות במזרח התיכון - והעימות המתוקשר בין טראמפ לחמינאי

לאחר שהמנהיג העליון של איראן חמינאי האשים בסדרת פוסטים את הנשיא האמריקני בכמות הנפגעים, השיב לו טראמפ בריאיון למגזין "פוליטיקו" כי "האיש הוא אדם חולה, הגיע הזמן להנהגה חדשה במדינה".

טראמפ הוסיף ואמר כי חמינאי צריך "לנהל את ארצו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים, ארצו היא המקום הגרוע ביותר לחיות בו בכל מקום בעולם בגלל מנהיגות לקויה".